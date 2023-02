Irã acusa Israel por ataque com drones

O embaixador do Irã na ONU acusou Israel de ser "responsável" pelo ataque com drones de sábado contra uma instalação militar na província de Isfahan (centro), informou a imprensa do país.

"As investigações preliminares mostram que o regime sionista (Israel) é responsável pelo ataque terrorista contra o centro de produção do ministério da Defesa", escreveu Amir Saeid Iravani em uma carta enviada ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, segundo a agência de notícias ISNA.

Iravani não revelou detalhes das investigações, mas citou as recentes declarações de autoridades israelenses que ameaçaram atacar as infraestruturas iranianas.

Também pediu ao Conselho de Segurança da ONU que "condene as declarações belicosas das autoridades sionistas e exija que este regime cumpra a lei internacional, com o fim de seus programas perigosos e atividades destrutivas na região".

Os três drones quadricópteros atingiram no sábado as instalações de Isfahan, que provocaram "danos menores" e nenhuma vítima, segundo o ministério da Defesa iraniano.

Os dois países estão há vários anos em guerra não declarada. Israel acusa o Irã, que nega, de querer produzir a bomba atômica e afirma que está fazendo todo o possível para impedir que isto aconteça.

