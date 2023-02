Funeral do cardeal australiano George Pell provoca protestos em Sydney

Dezenas de pessoas protestaram nesta quinta-feira (2) em Sydney durante o funeral do cardeal australiano George Pell, que passou 13 meses detido pela acusação de abuso sexual de menores de idade antes de ser absolvido pela Suprema Corte da Austrália.

Os manifestantes gritaram "vergonha" e exibiram cartazes com a frase "Pell, queime no inferno".

George Pell faleceu em janeiro em Roma, aos 81 anos, e foi sepultado na cripta da Catedral de Santa Maria na presença de milhares de fiéis, em uma cerimônia marcada por protestos e grande presença policial.

Pell foi o principal nome da Igreja Católica a ser preso, em fevereiro de 2019, por abuso sexual de menores.

Condenado em primeira instância e depois no recurso de apelação o cardeal foi finalmente absolvido pela Suprema Corte e retornou à liberdade em março de 2020.

Ele continua dividindo opiniões após sua morte, com simpatizantes que o chamam de "santo dos nossos tempos", enquanto os críticos o acusam de proteger padres pedófilos.

O economista William Coleman, 63 anos, compareceu para apresentar pêsames. Ele chamou Pell de "homem bom" que foi tratado injustamente.

"Acho vergonhoso tentar interromper um funeral", disse à AFP.

Dianne Jacobus, vítima de abuso sexual, integrou um grupo que tentou amarrar fitas nos portões da catedral como símbolo de apoio às vítimas da igreja.

"É pelas crianças", declarou à AFP. "Eu fui abusada por um padre quando tinha 16 anos. Como podem glorificar alguém que fez vista grossa?", questionou.

Um pequeno grupo de simpatizantes de Pell colocou rosários nas fitas.

O grupo 'Community Action for Rainbow Rights' organizou um protesto no início do funeral para repudiar as opiniões ultraconservadores de Pell sobre o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Pell afirmou uma vez que a homossexualidade é "uma ameaça muito maior à saúde que fumar" e se recusava a dar a comunhão a fiéis gays quando era arcebispo de Sydney.

