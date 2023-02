Exposição em Paris mostra influência da arte pré-histórica em Picasso

"Descoberta" com a chegada do século XX, a arte pré-histórica acompanhou e influenciou decisivamente a trajetória do pintor espanhol Pablo Picasso, como mostra uma exposição que será inaugurada na próxima quarta-feira (8) no Museu do Homem, em Paris.

Composta por cerca de 40 peças, basicamente pinturas e esculturas do pintor e pequenas obras rupestres, a exposição faz parte da celebração do 50º aniversário da morte de Picasso (1881-1973).

O artista nasceu apenas dois anos depois da descoberta de Altamira (Santander, norte da Espanha), um dos mais importantes sítios de arte pré-histórica do mundo.

"Mas as pinturas rupestres de Altamira são autenticadas em 1902", quando Picasso estava em Barcelona, no início de sua carreira, explicou a curadora da exposição, a historiadora Cécile Godefroy, em conversa com jornalistas nesta quinta-feira (2).

Pela imprensa e recorrendo a revistas especializadas, o pintor se mantém informado destas descobertas arqueológicas, da mesma forma que assiste, fascinado, às primeiras exposições de arte africana, já em Paris.

Quando, em 1922, foi anunciada a descoberta da "Vênus Lespugue", uma mulher de rosto desconhecido e formas volumosas, Picasso comprou dois moldes da estatueta.

"Por que eu gosto da minha Vênus pré-histórica? Porque ninguém sabe nada sobre ela!", disse Picasso certa vez ao escritor francês André Malraux ("La tête d'obsidienne", 1974).

Os animais retratados na gruta de Altamira, ou as palmas das mãos avermelhadas, também deixaram sua marca em Picasso.

"Picasso descobriu, com muita emoção, as artes pré-históricas na sede original do Museu do Homem", de Paris, lembrou Cécile Debray, diretora do Museu Picasso, também na capital francesa.

À entrada da exposição "Mulher atirando uma pedra", destaca-se um quadro de 1931 que lembra uma dessas figuras onduladas que podem ser admiradas em cavernas, como a de Lascaux, na França, descoberta em 1940.

No final da exposição, há uma doação bem recente de Maya Picasso, filha do pintor: uma "Venus del Gas", de 1945, feita com um simples queimador de gás colocado verticalmente pelo pintor.

As coleções de ossos e pedras de Picasso dialogam com obras pintadas, ou grosseiramente esculpidas, por artistas de milhares de anos atrás.

Primeira a ser organizada sob essa perspectiva na França, a exposição estará ao público até 12 de junho próximo.

