Especialistas da ONU pedem à Espanha investigação do uso de programas de espionagem

As autoridades espanholas devem fazer uma investigação profunda sobre a suspeita de uso dos programas de espionagem Pegasus e Candiru contra figuras públicas e ativistas catalães na Espanha, após a campanha pela independência de 2017 - afirmaram especialistas da ONU nesta quinta-feira (2).

Entre 2017 e 2020, os telefones celulares de mais de 60 pessoas da órbita separatista catalã foram infectados pelo programa de espionagem israelense Pegasus, segundo um relatório da organização canadense Citizen Lab, divulgado em abril do ano passado.

Entre as vítimas, estavam líderes catalães, membros do Parlamento Europeu, legisladores, advogados e membros de organizações da sociedade civil, disseram os especialistas da ONU.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As autoridades espanholas devem fazer uma investigação completa, justa e efetiva dessas denúncias, publicar os resultados e impedir qualquer interferência ilegal nos direitos fundamentais dos ativistas da minoria catalã na Espanha", insistiram os especialistas.

As tensões entre o movimento de independência da Catalunha e o governo central atingiram seu auge em outubro de 2017, quando os separatistas organizaram um referendo sobre autodeterminação considerado ilegal e, depois, sem sucesso e de forma unilateral, declararam a independência da região.

O grupo relatou que, no final de 2022, entrou em contato com o governo espanhol para discutir este assunto. O Executivo respondeu, informando que havia uma investigação em curso e que, por isso, não poderia se pronunciar a esse respeito.

"Esperamos, com interesse, os resultados da investigação judicial", ressaltaram os especialistas.

O grupo manifestou sua preocupação com o alcance e com a sofisticação do "spyware" e com o fato de o mesmo estar sendo usado contra "líderes e ativistas de minorias que não participaram de qualquer atividade violenta", o que pode "levar a uma maior autocensura".

Reiteraram, ainda, seu "pedido por uma moratória global sobre a venda e a transferência de tecnologia de vigilância" e instaram a Espanha a aderir a essa iniciativa.

bur-jvb/mb/tt/rpr

Tags