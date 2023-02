Comunicado do Business Wire :Veritas Capital

A Veritas Capital ("Veritas"), um dos principais investidores na interseção de tecnologia e governo, anunciou hoje que uma afiliada da Veritas concluiu a compra da Wood Mackenzie da Verisk (Nasdaq: VRSK).

A Wood Mackenzie é líder do setor reconhecido mundialmente, fornecendo dados, análises e informações de qualidade utilizados para impulsionar o setor de energia, fontes renováveis e recursos naturais há quase 50 anos. A plataforma Lens© da The Wood Mackenzie permite análises e informações de classe internacional para direcionar a tomada de decisões fundamentais aos clientes de longa data da empresa que operam na vanguarda do setor de energia em rápida evolução. A Wood Mackenzie opera no nexo dos atuais ventos favoráveis do setor de energia, oferecendo aos clientes dados e análises de energia de liderança com o ousado propósito de transformar o modo como o planeta é impulsionado. A empresa adquirida será liderada por Mark Brinin, que foi promovido de co-presidente a diretor executivo. Joe Levesque foi designado presidente e diretor de operações.

Mark Brinin, diretor executivo da Wood Mackenzie, disse: "Estamos empolgados em embarcar no próximo capítulo da Wood Mackenzie em parceria com a Veritas. Voltar às nossas raízes como uma empresa independente e fazer parceria com uma empresa com o histórico da Veritas nos coloca em um grupo de pares único e invejável. Na Veritas, encontramos uma parceira estratégica que irá nos permitir agregar maior valor a nossos clientes, tanto em mercados maduros que atendemos nas últimas cinco décadas, como no setor de energia e fontes renováveis em evolução, que atualmente impulsiona a transição energética mundial."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Veritas traz profundo conhecimento do setor e experiência operacional à Wood Mackenzie. Como um dos principais investidores em tecnologia e empresas habilitadas por tecnologia que fornecem produtos, software e serviços cruciais a clientes governamentais e comerciais ao redor do mundo, a Veritas irá ajudar a Wood Mackenzie, ao mesmo tempo que continua desempenhando um papel essencial na aceleração da transição mundial a um futuro mais sustentável.

"Estamos empolgados em dar as boas-vindas a Wood Mackenzie ao portfólio da Veritas e fazer parceria com a equipe para conduzir sua próxima fase de crescimento", disse Ramzi Musallam, diretor executivo e sócio-gerente da Veritas. "Com base em suas décadas de liderança e inovação no setor de energia, a Wood Mackenzie está bem posicionada para expandir e aperfeiçoar informações cruciais fornecidas à sua crescente base de clientes em toda a cadeia de valor de energia e fontes renováveis.

Morgan Stanley atuou como consultoria financeira e Davis Polk & Wardwell LLP como consultoria jurídica da Verisk referente à transação. Gibson, Dunn & Crutcher LLP atuou como consultoria jurídica da Veritas.

Sobre a Veritas CapitalA Veritas é um investidor de tecnologia de longa data com mais de US$ 40 bilhões em ativos sob gestão e foco em empresas que operam na interseção de tecnologia e governo. A empresa investe em empresas que fornecem produtos, software e serviços cruciais, sobretudo tecnologia e soluções habilitadas por tecnologia, a governos e clientes comerciais ao redor do mundo. A Veritas busca agregar valor, ao transformar estrategicamente as empresas nas quais investe através de meios orgânicos e inorgânicos.

Aproveitar a tecnologia para causar um impacto positivo em áreas de importância vital, como saúde, educação e segurança nacional, é fundamental para a empresa. A Veritas é uma administradora orgulhosa dos ativos nacionais, melhorando a qualidade dos cuidados de saúde enquanto reduz custos, avança nosso sistema educacional e protege nossa nação e aliados. Para mais informação, acesse www.veritascapital.com.

Sobre a Wood MackenzieWood Mackenzie é uma fonte confiável de inteligência comercial ao setor de recursos naturais do mundo. Capacitamos clientes a tomar melhores decisões estratégicas, ao oferecer análises objetivas e consultoria sobre ativos, empresas e mercados. Para mais informação, acesse: www.woodmac.com ou siga-nos no Twitter @WoodMackenzie.

WOOD MACKENZIE é uma marca comercial da Wood Mackenzie Limited e está sujeita a registros e/ou pedidos de marca na Comunidade Europeia, nos EUA e em outros países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230202005248/pt/

Contato

MÍDIA Pela Veritas Capital: FGS Global [email protected]

Pela Wood Mackenzie: Sonia Kerr, Diretora de Relações Públicas e Comunicações Internas +44 330 174 7267 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags