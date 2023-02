Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA assinou um contrato de longo prazo com o atual campeão olímpico dos 100 metros rasos, o italiano Marcell Jacobs, que usará os produtos da marca a partir da Orlen Cup em Lodz (Polônia) no sábado.

Mesmo tendo começado sua carreira no salto em distância, Jacobs conquistou uma série de títulos no sprint nos últimos anos, incluindo o ouro olímpico nos 100 metros e no revezamento 4x100 metros. Ele também é o atual campeão europeu de 100 metros rasos e o campeão mundial e europeu de 60 metros indoor. Seu recorde pessoal é de 100 metros em 9,80 segundos.

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Marcell Jacobs, sucessor de Usain Bolt como campeão olímpico dos 100 metros, na família PUMA", disse Pascal Rolling, chefe de Marketing Esportivo da PUMA. "Com Jacobs, Andre de Grasse, Shericka Jackson, Elaine Thompson-Herah e muitos outros, a PUMA tem uma lista incrível de atletas à frente de alguns eventos de atletismo muito importantes neste ano e no próximo."

Com 1,1 milhão de seguidores no Instagram, onde é conhecido como "crazylongjumper", Jacobs atinge um grande público de fãs ao redor do mundo. A combinação de seu sucesso atlético e seu grande estilo pessoal fazem dele um embaixador ideal para a PUMA.

Jacobs usará os tênis de atletismo evoSPEED TOKYO NITRO da PUMA, que oferecem a melhor combinação de potência e propulsão graças à tecnologia de espuma NITRO Elite da PUMA no antepé e uma placa Pebax de comprimento total.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 18,3 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

Robert-Jan Bartunek Comunicações Corporativas PUMA SE +49 9132 81 3134 [email protected]

