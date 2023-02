Comunicado do Business Wire :NTT Ltd.

NTT Ltd., empresa líder mundial em infraestrutura e serviços de TI, anunciou hoje a adição da Prisma SASE da Palo Alto Networks ao seu portfólio de Redes de Campus Gerenciadas. A nova oferta é uma solução integral e gerenciada Secure Access Service Edge (SASE) que inclui SD-WAN, segurança fornecida em nuvem e automação e relatórios aprimorados. A solução de ponta a ponta foi projetada para ajudar as empresas a enfrentar os desafios atuais da transformação digital e permitir formas de trabalho mais flexíveis.

Ao integrar a funcionalidade de rede e SD-WAN com segurança fornecida pela nuvem, a solução permite que os clientes da NTT protejam o acesso do usuário a aplicativos e dados confidenciais, independentemente da localização, sem comprometer o desempenho e a experiência do usuário. Os recursos avançados de AIOps e automação da plataforma também ajudam a melhorar a eficiência operacional e os resultados de segurança.

As Redes de Campus Gerenciadas da NTT com Prisma SASE oferece às organizações economia imediata e contínua, reduzindo o número de fornecedores, ferramentas e tecnologias necessárias para dar suporte aos negócios. A solução é um modelo simples e escalável com pontos de entrada que correspondem às jornadas e necessidades exclusivas dos clientes. Além disso, como uma solução totalmente gerenciada, as empresas poderão conservar os escassos recursos de TI e reduzir a complexidade do gerenciamento de uma rede global e infraestrutura de segurança.

"Estamos empolgados com esta parceria com a Palo Alto Networks para fornecer esta oferta SASE gerenciada de ponta a ponta que ajuda os clientes a enfrentar os desafios existentes no ambiente operacional corporativo atual", disse Sunil Kishore, vice-presidente executivo sênior da divisão de Serviços Gerenciados de Rede e Colaboração da NTT Ltd. "A amplitude de nossos recursos técnicos e capacidades de serviço combinados, juntamente com a presença mundial da NTT, nos permitirá projetar, entregar e administrar soluções até mesmo para os requisitos corporativos mais complexos."

"O serviço, suporte e conjunto completo de SLAs de classe mundial da NTT fornecem uma base sólida de serviço gerenciado para nossa solução SASE de fornecedor único", acrescentou Anand Oswal, vice-presidente sênior de Produtos, Segurança de Rede da Palo Alto Networks. "As Redes de Campus Gerenciadas da NTT com Prisma SASE da Palo Alto Networks desempenharão um papel integral ao permitir que as organizações protejam suas jornadas de transformação digital por meio de maior eficiência operacional, agilidade e gerenciamento eficaz de ambientes em nuvem, fornecendo uma verdadeira solução de confiança zero para proteger a força de trabalho distribuída de hoje em dia."

"Os perímetros convencionais de segurança não atendem às necessidades das redes distribuídas atuais", afirmou Brian Washburn, diretor de pesquisa na divisão de Prestador de Serviços para Empresas e Comércios da Omdia. "A estrutura SASE combina SD-WAN com segurança fornecida pela nuvem para proteger sites, nuvens, data centers e trabalhadores remotos. O serviço de Redes de Campus Gerenciadas da NTT com Prisma SASE da Palo Alto Networks permite que as empresas atualizem ou resolvam lacunas em sua rede e segurança, fornecidas por meio de um modelo de nuvem flexível."

Sobre a NTT Ltd.

Como parte da NTT DATA, um provedor de serviços de TI de US$ 30 bilhões, a NTT Ltd. é uma empresa líder em infraestrutura e serviços de TI que atende 65% das empresas Fortune Global 500 e mais de 75% das empresas Fortune Global 100. Estabelecemos as bases para o ecossistema de rede de ponta a nuvem das organizações, simplificamos a complexidade de suas cargas de trabalho em ambientes multicloud e inovamos na borda de seus ambientes de TI onde convergem redes, nuvem e aplicativos. Oferecemos infraestrutura personalizada e garantimos as melhores práticas consistentes em design e operações em todos os nossos data centers seguros, escaláveis e personalizáveis. Na jornada em direção a um futuro definido por software, apoiamos organizações com serviços de infraestrutura fornecidos pela nessa plataforma. Possibilitamos um futuro conectado. Acesse services.global.ntt

