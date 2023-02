Comunicado do Business Wire :LambdaTest

LambdaTest, a principal plataforma em nuvem para testes contínuos de qualidade, anunciou o lançamento da nuvem de testes de experiência digital para empresas. A oferta irá permitir que as empresas acelerem sua transformação digital, ao fornecer a melhor plataforma de orquestração e execução de testes a 360° da categoria, junto com análises de testes perspicazes e opções de implantação personalizáveis.

LambdaTest's digital experience testing cloud will enable enterprises to test for omnichannel experiences on custom-designed, robust, and scalable infrastructure (Graphic: Business Wire)

Segundo o Relatório de Melhores Práticas da Forrester intitulado 'Otimize sua experiência digital para competir pelos clientes', "Não importa o quanto sua marca esteja inserida na vida dos clientes hoje, se você parar de atender às expectativas deles, será fácil para eles mudarem a um concorrente amanhã. À medida que a proporção de interações digitais e não digitais com os clientes continua aumentando, tanto as experiências digitais dos clientes como os dados que as empresas coletam sobre eles irão evoluir de modo que irão desafiar e recompensar as organizações orientadas por percepções e direcionadas aos clientes."

Empresas em todo o mundo estão se esforçando para satisfazer as crescentes necessidades dos clientes nativos digitais. Isto significa que os desenvolvedores trabalham constantemente para fornecer uma experiência de alta qualidade aos clientes, enquanto os aplicativos estão em constante mudança. Este cenário de alta pressão exige um retorno rápido do desenvolvedor, a fim de permitir uma velocidade de lançamento mais rápida. Contudo, a execução de testes acaba sendo o obstáculo, pois as empresas dependem de plataformas legadas de execução de testes baseadas em nuvem que são lentas, frágeis e inconsistentes ou de uma infraestrutura interna que é difícil de manter, crescer e escalar.

Com esta nuvem de testes de experiência digital da LambdaTest, as empresas podem escolher entre testes entre navegadores (ao vivo e automatizados), testes de dispositivos reais (ao vivo e automatizados), testes de regressão visual e testes de aplicativos OTT, garantindo assim a cobertura em toda a gama de opções omnicanal. Além disto, os fluxos de trabalho inteligentes, como agrupamento automático, repetição automática e técnicas de falha rápida, oferecidos pela nuvem de testes, farão o trabalho pesado, permitindo que os testadores / desenvolvedores se concentrem na criação de testes.

As empresas podem decidir seu modo de implantação: multilocatário, nuvem dedicada ou local. Para completar, as empresas terão acesso a análises de testes centralizadas e capacidade de observação, que irão unificar todos os dados de execução de testes e permitir uma tomada de decisão com informação.

A nuvem de testes de experiência digital se encaixa perfeitamente na linha principal de CI/CD com mais de 120 integrações em categorias como comunicação, rastreamento de erros, gerenciamento de testes, criação de testes e automação. Além disto, a LambdaTest é certificada pelas normas SOC 2 tipo II, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27701, compatíveis com GDPR, CCPA e HIPAA.

"Segundo o Guia de Mercado do Gartner para Monitoramento de Experiência Digital, 'Até 2026, pelo menos 60% dos líderes de I&O usarão o Monitoramento de Experiência Digital para medir o desempenho de aplicativos, serviços e terminais do ponto de vista do usuário, acima de 20% em 2021'. Isto indica claramente como a experiência digital se tornou central às empresas. A plataforma de nuvem de testes de experiência digital LambdaTest fornece uma solução abrangente para empresas modernas desenvolverem sua experiência de testes e, assim, aperfeiçoar a usabilidade e o desempenho de aplicativos móveis e da Web, a fim de ajudar a oferecer a melhor experiência digital da categoria a seus clientes nativos digitais", disse Asad Khan, co-fundador e diretor executivo da LambdaTest.

"O que prometemos às empresas é direto e simples: nossa nuvem de testes de experiência digital hiperescalável será a via digital para executar testes e reduzir interrupções / fricção do desenvolvedor, garantir retorno mais rápido e impactar positivamente a velocidade de lançamento e a velocidade de entrada no mercado. Isto está trazendo a execução de testes à era digital!", acrescentou.

Recentemente, Satya Nadella, presidente e diretor executivo da Microsoft, fez a palestra principal no Microsoft Future Ready Technology Summit 2023, Bengaluru, onde disse que "a LambdaTest vem fazendo para a automação de testes o que a Kubernetes fez para a orquestração de contêineres, criando o próximo nível de eficiência em torno da automação de testes para que as pessoas possam realmente ter foco em testes em relação à orquestração de testes."

Sobre a LambdaTest

LambdaTest é uma nuvem de testes de experiência digital de liderança que ajuda desenvolvedores e testadores a enviar códigos mais rapidamente. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países contam com a LambdaTest para suas necessidades de testes.

A plataforma LambdaTest fornece orquestração de testes segura, escalável e perspicaz a clientes em diferentes pontos do ciclo de vida DevOps (CI/CD):

-- Testes de Navegador e Aplicativos A nuvem permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos da web e móveis em mais de 3.000 navegadores diferentes, dispositivos reais e ambientes de sistema operacional.

-- HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de testes em nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas, a fim de reduzir o tempo de testes de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criar software com mais rapidez.

