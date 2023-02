Comunicado do Business Wire :Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunciou hoje a conclusão da aquisição da marca de hotéis de estilo de vida Dream Hotel Group e da plataforma de gerenciamento, trazendo um portfólio vibrante de marcas de hotéis de estilo de vida - incluindo Dream Hotels, The Chatwal e Unscripted Hotels - para o portfólio da Hyatt. A aquisição de ativos leves inclui 12 hotéis de estilo de vida (nove administrados e três licenciados), com outros 24 contratos de gestão de longo prazo assinados para hotéis que deverão abrir no futuro.

Dream Hollywood (Foto: Business Wire)

As propriedades do Dream Hotel Group são conhecidas por seu design progressivo e por sua vibrante vida noturna e gastronômica que são a alma de cada hotel. Elas se orgulham de experiências únicas e autênticas de hospitalidade construídas sobre ativações inventivas e espaços de design que inspiram criatividade e atuam como centros sociais para os hóspedes, assim como para as comunidades locais.

A aquisição recebe mais de 600 novos colegas na família Hyatt, trazendo uma profunda experiência em hospitalidade experimental para o portfólio global de ofertas de estilo de vida da Hyatt e ampliando a presença da marca Hyatt em destinos estratégicos incluindo Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Santa Lúcia, Doha e vários novos locais na cidade de Nova York. Também incluirá novos mercados como o Catskills em Nova York e o Valle de Guadalupe no México.

"A aquisição da Hyatt do Dream Hotel Group representa um capítulo empolgante em nosso crescimento de ativos e luz à medida que expandimos nossas ofertas de estilo de vida, proporcionando aos viajantes globais um número maior de experiências elevadas - agora e no futuro", disse Mark Hoplamazian, presidente e diretor executivo da Hyatt. "Juntos, preservaremos cuidadosamente o espírito e as identidades individuais dos procurados hotéis Dream Hotel Group enquanto acrescentamos a força comercial dos canais de marketing e vendas da Hyatt, todos unidos sob o programa de fidelidade World of Hyatt".

O fundador do Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, continuará seu compromisso como proprietário de quatro hotéis abertos e dois futuros hotéis que deverão se juntar ao portfólio da Hyatt.

"Hyatt tem um histórico comprovado de preservação do que torna os hotéis de estilo de vida especiais e é a nova casa ideal para nossas crescentes marcas Dream Hotel Group", disse Sant Singh Chatwal, presidente e fundador do Dream Hotel Group. "Como proprietário das propriedades do Dream Hotel Group, aguardo com expectativa a próxima parte de nossa jornada, e estou confiante que há um futuro brilhante pela frente para nossos hotéis, proprietários, hóspedes e membros da equipe como parte da família Hyatt".

O ex-CEO do Dream Hotel Group Jay Stein está se juntando à Hyatt como Diretor do Dream Hotels para orientar a integração das marcas do Dream Hotel Group no portfólio do Hyatt; o ex-Chefe de Desenvolvimento do Dream Hotel Group David Kuperberg está se juntando à Hyatt como Diretor de Desenvolvimento - Dream Hotels; e o ex-Chefe de Operações Michael Lindenbaum está se juntando à Hyatt como Diretor de Operações - Dream Hotels.

A Dream Hotels se unirá como uma marca dentro da Hyatt's Boundless Collection. As marcas Chatwal e Unscripted Hotels serão bem-vindas à Hyatt's Independent Collection, juntando-se à The Unbound Collection pela Hyatt e JdV pelas marcas Hyatt, respectivamente.

Para saber mais sobre estas novas propriedades, visite hyatt.com/info/dream-hotel-group-announcement. Em 19 de janeiro de 2023, The Chatwal, um hotel em Nova York, aderiu ao programa de fidelidade World of Hyatt. Fique atento a quando e como outras propriedades do Dream Hotel Group participarão do World of Hyatt.

O termo "Hyatt" é usado neste comunicado por conveniência para se referir à Hyatt Hotels Corporation e/ou uma ou mais de suas afiliadas.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa líder mundial em hospitalidade guiada por seu propósito - cuidar das pessoas para que elas possam ser o seu melhor. Em 30 de setembro de 2022, o portfólio da empresa incluía mais de 1.200 hotéis e propriedades com tudo incluído em 72 países em seis continentes. A oferta da empresa inclui marcas na Timeless Collection, incluindo Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, e UrCove; a Boundless Collection, incluindo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, e Legenda de Hyatt; a Independent Collection, incluindo The Unbound Collection por Hyatt®, Destination por Hyatt?, e JdV por Hyatt?; e a Inclusive Collection, incluindo Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, HyattVivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts®, e Sunscape® Resorts & Spas. Subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC serviços de gerenciamento de destinos, e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para mais informações, visite www.hyatt.com.

Declarações Prospectivas

Contato

Contato com a mídia: Franziska Weber [email protected]

Contato do investidor: Noah Hoppe [email protected]

