Comunicado do Business Wire :Airswift Technology Limited

A Airswift Technology Limited, uma empresa líder de pagamentos nativos Web3.0, e Cloud Payments, um provedor de plataforma de tecnologia de pagamentos digitais e transações bancárias, uniram forças para possibilitar que gastadores de criptomoedas tenham acesso instantâneo às criptomoedas em pontos de venda usando métodos de pagamento VISA e MasterCard.

A colaboração simplificará as aquisições que utilizam criptomoedas ao facilitar a compra de criptomoedas e NFT com o uso de VISA e MasterCard com taxas de câmbio otimizadas. Isso oferece aos gastadores de criptomoedas maior conveniência durante a compra de mercadorias de varejo e ativos digitais.

"Milhões de consumidores de Web2.0 estão prontos para migrar para a Web3.0, mas não estão familiarizados com as rampas de acesso existentes de finanças descentralizadas (DeFi)", disse o Dr. Yan Zhang, cofundador e diretor executivo (CEO) da Airswift. "Por isso, trabalhos em conjunto para integrar as ferramentas simples de aquisição de criptomoedas com base em cartão de crédito da Cloud Payments em nossa plataforma de pagamento criptográfico fácil de usar. Este recurso permite a você acessar e gastar criptomoedas diretamente do caixa sem nunca sair da plataforma da Airswift, reduzindo assim o atrito para os recém-chegados ao mercado."

"Nossa plataforma de tecnologia patenteada permite que os consumidores e comerciantes da Web 2.0 façam a transição fácil para os métodos emergentes de pagamento e comércio da Web 3.0, à medida que esse segmento de nossa indústria continua a crescer rapidamente. Nossa parceria com a Airswift criará a melhor experiência de pagamento criptográfico da categoria", disse Mike Love, cofundador e diretor executivo (CEO) da Cloud Payments.

O serviço de rampa de acesso será lançado primeiro na América do Norte e na Europa.

Sobre a Airswift A Airswift é uma empresa de tecnologia financeira pioneira em soluções de pagamento criptográfico para empresas e consumidores do mundo inteiro. Ela oferece um protocolo de pagamento descentralizado, uma plataforma de financiamento comercial on-chain e serviços de entrada e saída que conectam as empresas aos consumidores. A Airswift é amplamente reconhecida como líder em tecnologia blockchain, com vasta experiência operacional em pagamentos digitais globais e infraestrutura financeira empresarial Web 3.0. Com sede em Vancouver, Canadá, a Airswift foi criada em 2022 com o apoio dos principais investidores do setor.

Sobre a Cloud Payments A Cloud Payments, uma subsidiária integral do unicórnio de carteira móvel Fintiv Inc, é líder global em pagamentos digitais e ecossistemas financeiros integrados. Ela implanta tecnologia patenteada, líder do setor, para otimizar os pagamentos de consumidores e comerciantes simultaneamente, permitindo que os clientes façam a transição dos sistemas de pagamento legados para a Economia Digital. Estabelecida em 2019, a Cloud Payments conta com uma sede localizada em Austin, Texas, que atende a uma base de clientes de primeira linha com soluções Web2.0 e Web3.0 seguras e protegidas.

Para mais informações, acesse airswift.io ou Cloud Payments.com.

