Casal é suspeito de abandonar bebê em aeroporto para não pagar passagem extra

Um casal é suspeito de abandonar um bebê no aeroporto de Ben-Gurion, na cidade de Tel Aviv, em Israel, nessa terça-feira, 31. Segundo o The Jerusalem Post, os pais não tinham e não quiseram comprar uma passagem para a criança, que foi deixada em um carrinho de bebê.

Os pais iriam viajar de Tel Aviv para Bruxelas, na Bélgica. Algumas companhias aéreas permitem que crianças de até 2 anos viajem de graça, mas esse não era o caso da Ryanair, empresa responsável pelo voo.

Ainda de acordo com o The Jerusalem Post, os pais chegaram ao terminal de embarque sem uma passagem para o filho e, quando foram informados de que precisavam comprar mais um bilhete, discutiram com os funcionários do aeroporto.

Eles teriam deixado o guichê sem a passagem do filho e, depois disso, eles teriam abandonado o bebê no local e caminhado em direção à alfândega.

A equipe do aeroporto percebeu o que tinha acontecido e alertou os policiais. Um gerente da Ryanair disse ao Channel 12 que todos os funcionários ficaram em choque. “Nós nunca vimos algo parecido com isso. A gente não acreditava no que estávamos vendo.”

Os pais foram encontrados, detidos e levados para um interrogatório. O caso continua sendo investigado pela polícia de Tel Aviv.



