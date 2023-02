Banco Santander tem lucro recorde por aumento das taxas de juros

O Banco Santander obteve um lucro recorde de 9,6 bilhões de euros em 2022, graças ao aumento das taxas de juros, informou o principal banco espanhol.

Estes resultados, 18% superiores aos de 2021 (8,12 bilhões de euros), superaram as expectativas dos analistas entrevistados pelo serviço de informação financeira Factset, que esperavam lucros de 9,1 bilhões de euros.

Os resultados deste banco bem estabelecido na América Latina e na Europa foram possíveis devido a um sólido último trimestre (lucro de 2,29 bilhões de euros).

"2022 foi mais uma vez um ano muito bom para o Santander", celebrou sua presidente, Ana Botín, no comunicado da entidade, manifestando otimismo em relação a 2023, apesar "do aumento dos custos devido à inflação".

Segundo o Santander, o lucro do ano passado é o maior de sua história. O recorde anterior era de 9,06 bilhões de euros, em 2007, antes da crise financeira de 2008, disse à AFP um porta-voz da entidade.

Estes resultados -divulgados no dia seguinte aos do BBVA, o segundo banco do país, que também teve lucros recorde de 6,42 bilhões de euros- foram recebidos favoravelmente na Bolsa de Madri, onde as ações do Santander subiram 6% às 12h35 ( 8h35 em Brasília), em um mercado em ascensão (+1,6%).

O banco espanhol atribuiu estes bons resultados ao dinamismo da atividade nos seus principais mercados, principalmente na zona do euro e no Reino Unido, onde a alta das taxas de juro decidida pelos bancos centrais para frear a inflação impulsionou os seus resultados.

A forte atividade comercial atraiu sete milhões de novos clientes, elevando o número total a nível mundial para 160 milhões. Desses, 51 milhões são clientes online.

O resultado bancário líquido do grupo espanhol, equivalente ao seu volume de negócios, aumentou 16%, para 38,6 bilhões de euros, frente a 33,4 bilhões em 2021 e aos 38,5 bilhões esperados pelos analistas da Factset.

Devido a estes resultados, o grupo presidido por Botín confirmou que vai aumentar a sua remuneração ao acionista para 40% do seu lucro líquido, distribuído "em partes iguais" entre dividendos e recompras de ações.

A entidade prevê que 2023 será novamente um bom ano, com um "aumento de dois dígitos nas receitas", apesar da "incerteza econômica" e do "aumento de custos devido à inflação", afirmou no seu comunicado.

Os resultados do Santander são divulgados enquanto o governo de esquerda espanhol prevê introduzir um imposto adicional sobre os grandes grupos bancários em 2023 e 2024, para financiar medidas de apoio ao poder de compra das famílias.

Este imposto, contra o qual os grupos bancários do país têm lutado nos últimos meses, poderá ser pago por dezenas de bancos e vai permitir ao Estado recuperar 1,5 bilhão de euros em 2023 e 2024, segundo o Executivo.

