Banco da Inglaterra eleva taxa de juros a 4%, maior nível desde 2008

O Banco da Inglaterra (BoE) elevou a taxa de juros oficial em 0,5 ponto percentual, a 4%, o nível mais elevado desde 2008, em uma tentativa de contra-atacar a inflação, que continua acima de 10% no Reino Unido.

"Caso existam evidências de pressões (inflacionárias) persistentes, então seria necessário um maior rigor na política monetária", afirmou o BoE na ata de sua reunião.

Como outros bancos centrais, a instituição enfrenta uma inflação que está desacelerando, mas que permanece em níveis historicamente altos, muito acima da meta de 2%, que alimenta uma crise do custo de vida.

O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) elevou suas taxas em 0,25 ponto percentual na quarta-feira.

O BoE afirmou que o Reino Unido entrou em recessão em janeiro de 2023, que deve durar cinco trimestres, mas que será menos profunda que o previsto.

De acordo com as previsões da instituição, o PIB britânico cairá 0,5% em 2023 e 0,25% em 2024, uma queda "menos profunda" que 1,5% e 1% das projeções de novembro, segundo um documento do comitê de política monetária.

