Áustria expulsa quatro diplomatas russos

A Áustria vai expulsar quatro diplomatas russos, incluindo dois credenciados na ONU em Viena, em uma decisão incomum neste país tradicionalmente neutro e próximo a Moscou antes da invasão da Ucrânia.

As pessoas em questão atuaram "de maneira incompatível com seu status diplomático", afirmou nesta quinta-feira o ministério austríaco das Relações Exteriores em um comunicado.

"Estas pessoas foram convidadas a deixar o território austríaco no mais tardar em 8 de fevereiro", acrescenta nota, que não explica os atos atribuídos aos envolvidos.

A Rússia tem um grande dispositivo diplomático na Áustria a nível bilateral, mas também para estar representada na ONU e na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Analistas consideram que a Áustria, país da Europa central de nove milhões de habitantes, é um local privilegiado de espionagem internacional desde a Guerra Fria.

As expulsões diplomáticas no país são raras.

A Áustria, no entanto, expulsou em agosto de 2020 um diplomata russo acusado de espionagem, algo inédito na história do Estado, que é considerado uma ponte entre o leste da Europa e o centro do continente.

