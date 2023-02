Alphabet (Google) anuncia receita e lucro abaixo do esperado

A Alphabet, controladora do Google e do YouTube, decepcionou o mercado nesta quinta-feira (2) ao anunciar uma receita de US$ 76 bilhões no quarto trimestre de 2022.

O lucro da empresa também foi inferior ao esperado pelos analistas, fechando em US$ 13,6 bilhões. No mesmo período de 2021, o valor foi de US$ 20,6 bilhões, segundo um comunicado divulgado após o fechamento da Bolsa de Nova York.

As ações da líder mundial em publicidade online caíram 4% nas transações after market.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

juj/jul/eb/mr/am

Tags