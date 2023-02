Ucrânia realiza operações de busca por vários casos de corrupção

A Ucrânia realizou nesta quarta-feira (1º) operações de busca e apreensão contra um oligarca, várias administrações e funcionários públicos envolvidos em casos de corrupção, um problema que, em plena guerra, afeta os suprimentos do exército.

David Arakhamia, líder do partido do presidente Volodimir Zelensky, anunciou no Telegram que as operações policiais tinham como alvo o bilionário Ihor Kolomoiski, o ex-ministro do Interior Arsen Avakov e o Tesouro ucraniano. Por sua vez, o chefe do serviço de alfândega foi demitido.

Os investigadores também visitaram autoridades do Ministério da Defesa.

"O país vai mudar com a guerra e se alguém não estiver pronto para a mudança, o Estado virá e fará mudar", disse Arakhamia, referindo-se à corrupção.

Há uma semana, vários funcionários públicos ucranianos foram demitidos em um caso de corrupção relacionado a suprimentos do exército, o primeiro escândalo dessa magnitude desde o início da invasão russa.

A Ucrânia sediará, na sexta-feira (3), uma cúpula com a União Europeia, que pede ao país medidas contra a corrupção para que ingresse no bloco no futuro.

As autoridades ucranianas, cujo esforço bélico depende fortemente do apoio militar e financeiro da Europa e dos Estados Unidos, enfrentam o desafio de controlar a corrupção para não criar tensões com seus aliados ocidentais.

