Trilhas sonoras de videogames ganham espaço no Grammy

Da trilha sonora de "The Legend of Zelda" às melodias contagiantes de Super Mario Bros., a música tem sido tão fundamental para a experiência de jogar videogames que o Grammy resolveu criar uma categoria dedicada a estas composições.

Embora tenha surgido tardiamente, segundo muitos fãs e especialistas nesta indústria, a Academia de Gravação dos Estados Unidos criou uma categoria do Grammy Awards especificamente dedicada às trilhas sonoras de videogames, em reconhecimento ao enorme impacto que os jogos e suas músicas exercem na cultura pop.

Até então, os videogames só eram contemplados na premiação na categoria de Trilha Sonora para Mídia Visual, que também inclui música para cinema e televisão.

O primeiro grupo de indicados é formado pelos compositores de "Aliens: Fireteam Elite", "Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok", "Call Of Duty: Vanguard", "Marvel's Guardians Of The Galaxy" e "Old World".

O vencedor será anunciado na cerimônia de gala do evento, no próximo domingo (5), em Los Angeles.

"O reconhecimento do trabalho que colocamos em nossas trilhas sonoras" tem sido um processo lento, disse Richard Jacques à AFP.

O compositor da música que guia a experiência do jogo da Marvel é formado em Música Clássica pela London Academy of Music e trabalha nesta indústria há quase três décadas.

Em 2001, compôs seu primeiro grande projeto orquestral, que foi a primeira trilha sonora de videogame gravada no icônico Abbey Road Studios, em Londres.

Segundo Jacques, a nova categoria do Grammy "finalmente nos dá o tipo de seriedade que buscamos por tanto tempo".

Esta indústria mundial movimentou cerca de US$ 200 bilhões em 2022, de acordo com uma projeção da Global Games Market Report. E uma pesquisa recente da Deloitte realizada nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Brasil e Japão, indicou que os videogames são considerados a principal fonte de entretenimento da Geração Z.

Para muitos desses jovens, a música é parte essencial da experiência. Um terço dos entrevistados garantiu que procura pela trilha sonora na internet após ouvi-la pela primeira vez nos jogos, outros 29% disseram que descobrem frequentemente novas músicas enquanto jogam.

"Os jogadores realmente ouvem... é uma parte importante de sua experiência no jogo", diz Stephanie Economou, indicada a esta nova categoria do Grammy pela sua música em "Assassin's Creed".

A compositora, que também criou trilhas sonoras para filmes e programas de televisão, diz que esta transição para os videogames "foi uma curva de aprendizado bastante íngreme", dada a natureza não linear dos jogos.

A trajetória de um jogador "está em constante evolução e a música precisa poder ser tocada repetidamente, tendo essas múltiplas camadas umas sobre as outras que podem ser acionadas a qualquer momento", explicou, afirmando que compôr músicas para jogos é uma "nova forma de experimentar a música e escutá-la", o que lhe atribui uma "constante evolução".

Para Jacques, o principal desafio é que "a música tem que reagir ao que o jogador está fazendo".

"Seja em um combate, explorando ou resolvendo um quebra-cabeça, ou independentemente do tipo de jogo, nosso trabalho é garantir que seja uma experiência interativa fluida", diz ele.

O reconhecimento da composição de videogames é como a consolidação de um círculo completo, já que muitos artistas ganhadores do Grammy também são jogadores.

Em 2019, o músico de jazz Jon Batiste, que faturou cinco prêmios no Grammy do ano passado, disse ao Washington Post que os videogames o inspiram desde criança.

"Fui ensinado inconscientemente sobre música e desenvolvimento, como criar faixas que grudam na cabeça e fazem você querer ouvi-las mais uma vez", analisou.

