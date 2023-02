Terremoto de 6,0 graus abala o sul das Filipinas

Um terremoto de 6,0 graus de magnitude sacudiu nesta quarta-feira (1º) o sul das Filipinas, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), o que levou as autoridades locais a pedir que a população permaneça em locais seguros diante do risco de danos e tremores secundários.

O tremor aconteceu às 18h44 locais (7h44 de Brasília) perto da cidade de Monkayo, na província de Davao de Oro, na ilha de Mindanao.

Até o momento, nenhum dano maior foi relatado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ficamos surpresos porque é incomum isso acontecer aqui", disse o policial Lucita Ambrocio, que trabalha no município vizinho de New Bataan.

O tremor durou de "15 a 20 segundos", disse Ambrocio, que saiu correndo da delegacia com seus colegas quando ela começou a tremer.

As Filipinas são regularmente abaladas por terremotos devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão até o sudeste da Ásia e a bacia do Pacífico.

str-amj/pbt/mis/zm/mar/fp/aa

Tags