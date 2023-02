Polícia russa confisca obras de exposição pacifista de artista de 77 anos

A polícia russa confiscou nesta quarta-feira (1º) obras pacifistas da artista Elena Osipova, 77 anos, um dia após a inauguração da exposição na sede de um partido de oposição russo em São Petersburgo, informou a formação política.

Inaugurada na terça-feira à noite na sede do partido Yabloko, a exposição era composta por cerca de vinte cartazes e quadros de Osipova, criados entre 2014 e 2022.

Os policiais entraram no local da exposição afirmando ter recebido um alerta e bomba, segundo o Yabloko.

Os agentes não encontraram nenhuma bomba, mas "descobriram nas paredes imagens gráficas desenhadas em tela e papelão, que provavelmente contêm informações falsas sobre as forças armadas russas", diz o comunicado, citando um relatório da polícia.

"As obras de arte foram apreendidas" e "a polícia as levou embora sem embalá-las adequadamente", criticou o partido.

Entre as obras da artista estava "Os Olhos de Consciência", um desenho do rosto de uma menina de olhos grandes com uma frase escrita em russo e ucraniano: "Mãe, tenho medo da guerra".

O regime do presidente russo, Vladimir Putin, intensificou a repressão a seus opositores em meio à ofensiva russa na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

As autoridades aprovaram uma lei que prevê até 15 anos de prisão por qualquer publicação de informação sobre o Exército russo considerada "falsa".

Osipova é conhecida há anos como uma ferrenha opositora da política de Putin. Ela é contrária a qualquer forma de conflito armado.

A artista foi às ruas pela primeira vez com um cartaz pacifista em 2002, depois da tomada de reféns no teatro Dubrovka de Moscou por combatentes chechenos.

Desde então, Osipova tornou-se uma habitual frequentadora de protestos em São Petersburgo. Ela foi presa diversas vezes pela polícia e seus cartazes foram confiscados.

