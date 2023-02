Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 1 de fevereiro às 5h (Bras.). (135 x 155 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da Ucrânia com localização dos combates que deixaram vítimas desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. (135 x 122 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Mapa da Ucrânia com localização e número de vítimas civis da guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo dados da ONG Acled. (135 x 123 mm) - Atualização disponível

* RDCongo-diplomacia-rebelião-conflito-ONG-religião-papa-Vaticano: mapa do leste da República Democrática do Congo (RDC). (89 x 121 mm) - Disponível

* Filipinas-terremoto: mapa das Filipinas localizando o terremoto de 6 graus de magnitude que aconteceu em 1º de fevereiro. (45 x 63 mm) - Disponível

* Canadá-drogas-mortes: evolução do número de mortes por consumo de drogas ilícitas de 1996 até 2022 na província canadenses da Colúmbia Britânica, que descriminalizou a posse de drogas pesadas em pequenas quantidades, para lutar contra a crise dos opiáceos. (90x95 mm) - Disponível

* Peru-política-protestos: mapa do Centro de Lima, epicentro das manifestações das últimas semanas no Peru. (135x76 mm) - Disponível

* Chile-economia-índices-crescimento: variação anual do Índice Mensal de Atividade Econômica (Imacec) do Chile em 2022. (90 x 68 mm) - Atualização disponível

* GB-social-greves-governo-política-inflação:

1/ Número acumulado de dias não trabalhados no Reino Unido por conflitos sociais e número de trabalhadores implicados desde janeiro de 2000, segundo dados do departamento britânico de estatísticas. (135 x 127 mm) - Reenvio disponível

2/ Inflação interanual no Reino Unido por setor, em novembro de 2022, segundo dados do departamento britânco de estatísticas. (90 x 95 mm) - Reenvio disponível

3/ Evolução mensal dos salários reais e da inflação no Reino Unido desde 2001. (90 x 75 mm)

* Zona-Euro-UE-índice-economia:

1/ Gráfico com a evolução da inflação da Zona do Euro desde o começo das estimativas pela Eurostat em 1997. (90 x 66 mm) - Atualização disponível

2/ Porcentagem de desemprego nos países da zona do euro, desde setembro de 2005. (45 x 70 mm) - Atualização disponível

* Europa-UE-indicador-economia-indústria-automóvel: números das vendas de automóveis novos na UE em 2021 e 2022, por tipo de combustível. (90 x 72 mm) - Disponível

* Noruega-UE-Europa-indicador-economia-indústria-automóvel-meio-ambiente: gráfico com a evolução da porcentagem de veículos elétricos na Noruega entre as novas matrículas de 2012 a 2022. (45 x 85 mm) - Disponível

* Cometa-astronomia-ciência: gráfico com a trajetória do cometa C/2022 E3 (ZTF), descoberto em março de 2022, que pode ser visto a olho nu no final de janeiro. (90 x 60 mm) - Reenvio disponível

* Energia-meio-ambiente-investimentos: os investimentos anuais em transição energética e energias fósseis no mundo, desde 2018. (135x80 mm) - Disponível

* EUA-racismo-polícia-justiça-funeral-prisão:

1/ Evolução da população carcerária nos Estados Unidos entre 1925 e 2020, entre prisões federais, estatais e locais. (89 x 67 mm) - Disponível

2/ Dados sobre a taxa de encarceramento por 100.000 pessoas por grupo da população nos Estados Unidos. (135x98 mm) - Disponível

* Fbl-clubes-MAR-WC: tabela de partidas do Mundial de Clubes de futebol, que irá ocorrer nos dias 1º a 11 de fevereiro no Marrocos. (135 x 80 mm) - Reenvio disponível

* NFL-EUA-Brady-gente-futebol-americano: ficha do quarterback estrela dos Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, que anunciou sua aposentadoria definitiva. (135 x 99 mm) - Disponível

cr

Tags