Na RDC, papa condena 'atrocidades cruéis, que desonram a humanidade'

O papa Francisco condenou, nesta quarta-feira (1º), em Kinshasa, "as atrocidades cruéis, que desonram a humanidade" no leste da República Democrática do Congo (RDC), palco de uma guerra provocada pela "exploração sangrenta e ilegal da riqueza deste país".

"Dirijo um veemente apelo a todo o povo, a todas as entidades, internas e externas, que manipulam as cordas da guerra na República Democrática do Congo, depredando-a, flagelando-a e desestabilizando-a", acrescentou Francisco, em um encontro com vítimas desse conflito.

