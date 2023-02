Líder PSG vence Montpellier (3-1) mas perde Mbappé, lesionado

O Paris Saint-Germain aumentou sua vantagem em relação ao segundo colocado na Ligue 1 após sua vitória por 3 a 1 sobre o Montpellier e a derrota do Lens em casa para o Nice, mas a má notícia para o time da capital foi a lesão de Kylian Mbappé, a pouco menos de duas semanas das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O craque francês se contundiu aos 20 minutos de jogo e deixou o campo com um aparente problema na coxa esquerda.

Caso a lesão se confirme, será um duro revés para o PSG, que em apenas treze dias receberá o Bayern de Munique no jogo de ida das oitavas da Champions.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele levou uma pancada na parte de trás do joelho ou na coxa, vamos ver", disse o técnico Christophe Galtier ao Canal+, avaliando que "não parece muito grave".

O espanhol Fabián Ruiz (55), o astro argentino Lionel Messi (72) e o jovem Warren Zaire Emery (90+2) foram os autores dos gols da vitória do PSG, que soma 51 pontos, cinco a mais que o Olympique de Marselha que agora é segundo colocado depois de vencer o Nantes (13º) por 2 a 0 e o Lens (3º com 45 pontos) derrotado por 1 a 0 em casa pelo Nice (8º).

Em Nantes, o OM não teve muitas chances de gol no Stade de la Beaujoire, mas aproveitou um erro monumental da defesa local, com um gol contra de João Victor, para abrir o placar (57).

E nos acréscimos quem marcou foi Azzedine Ounahi, um dos heróis do Marrocos na Copa do Mundo do Catar-2022 e recente contratação do time de Marselha (90+3).

"Depois do último 'mercato' vamos ter muitos jogos e a equipe que queríamos, com soluções em todas as posições", afirmou o treinador do OM Igor Tudor, que, questionado sobre as chances de título, lembrou que "está o PSG, que gasta quantias absurdas, e o restante".

Ao contrário do OM, time que está em clara trajetória ascendente, o lanterna Angers perdeu em casa por 2 a 1 para o Ajaccio (17º) e somou a 13ª derrota consecutiva, um recorde negativo na Ligue 1.

Em quarto lugar está o Monaco, que sofreu para derrotar o Auxerre (19º) por 3 a 2, e em quinto lugar aparece o Rennes, que goleou o Strasbourg (18º) por 3 a 0.

Três dias depois de somar um ponto no Parque dos Príncipes, o Reims (9º) derrotou o Lorient (7º) por 4 a 2 e chegou à sua 13ª partida sem derrota.

O jovem Folarin Balogun, cedido por empréstimo pelo Arsenal, marcou três gols, o primeiro deles de pênalti, e assumiu a artilharia do campeonato francês com 14 gols, um a mais que Kylian Mbappé.

Em outros jogos do dia, o Lille (6º) não passou de um empate sem gols em casa com o Clermont (8º) e o Toulouse (10º) goleou por 4 a 1 o Troyes (15º).

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Quarta-feira:

Angers - Ajaccio 1 - 2

Reims - Lorient 4 - 2

Toulouse - Troyes 4 - 1

Lille - Clermont-Ferrand FC 0 - 0

Nantes - Olympique de Marselha 0 - 2

Monaco - Auxerre 3 - 2

Rennes - Strasbourg 3 - 0

Lens - Nice 0 - 1

Lyon - Brest 0 - 0

Montpellier - PSG 1 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 51 21 16 3 2 52 16 36

2. Olympique de Marselha 46 21 14 4 3 42 17 25

3. Lens 45 21 13 6 2 33 15 18

4. Monaco 41 21 12 5 4 46 29 17

5. Rennes 40 21 12 4 5 40 22 18

6. Lille 35 21 10 5 6 35 26 9

7. Lorient 35 21 10 5 6 35 34 1

8. Nice 31 21 8 7 6 24 20 4

9. Clermont-Ferrand FC 30 21 8 6 7 24 27 -3

10. Lyon 29 21 8 5 8 30 23 7

11. Reims 29 21 6 11 4 26 26 0

12. Toulouse 29 21 8 5 8 35 36 -1

13. Nantes 22 21 4 10 7 21 26 -5

14. Montpellier 20 21 6 2 13 31 43 -12

15. Brest 19 21 4 7 10 23 34 -11

16. Troyes 19 21 4 7 10 32 45 -13

17. Ajaccio 18 21 5 3 13 18 37 -19

18. Strasbourg 15 21 2 9 10 25 39 -14

19. Auxerre 13 21 3 4 14 18 46 -28

20. Angers 8 21 2 2 17 18 47 -29

./bds/mcd/dr/cb/aam

Tags