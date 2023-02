Jornalista crítico do Exército russo é condenado à revelia em Moscou

O jornalista e ex-deputado russo Alexander Nevzorov foi condenado, na terça-feira (31), à revelia, a oito anos de prisão, acusado de espalhar "informações falsas" sobre as operações do Exército russo na Ucrânia.

Desde o início de sua operação na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia aplica duras sanções para reprimir qualquer crítica à ofensiva e ao Exército.

"O senhor Nevzorov foi condenado a oito anos de prisão, que deverá cumprir em uma colônia penal", declarou a juíza Yevgenia Nikolaeva, do tribunal de Basmanny, em Moscou, segundo agências russas de notícias.

A promotoria havia pedido nove anos de prisão, enquanto seu advogado solicitou a absolvição. Nevzorov se exilou no exterior e tem um canal no YouTube com quase dois milhões de assinantes.

No final de março de 2022, o Comitê Investigativo, órgão encarregado dos principais processos judiciais na Rússia, acusou Nevzorov, de 64 anos, de "publicar, conscientemente, informação falsa sobre um bombardeio deliberado do Exército russo contra uma maternidade em Mariupol", cidade localizada no sudeste da Ucrânia.

A Rússia nega, sistematicamente, ter lançado bombardeios contra civis, atribuindo-os à Ucrânia.

Em outro caso, o ativista preso Vladislav Nikitenko foi condenado, também ontem, por um tribunal da região de Amur (leste da Rússia) a três anos de prisão por desacreditar o Exército russo, conforme diferentes veículos de comunicação.

Nos primeiros dias do conflito com a Ucrânia, Nikitenko escreveu aos promotores militares e ao Comitê de Investigação, pedindo que apresentassem acusações criminais contra alguns membros do Conselho de Segurança russo, incluindo o presidente Vladimir Putin, por "atos de terrorismo internacional".

