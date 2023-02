Israel bombardeia Faixa de Gaza

Israel lançou ataques aéreos no centro da Faixa de Gaza na madrugada de quinta para sexta-feira (2), horas depois de interceptar um foguete lançado do território palestino, disseram jornalistas e testemunhas da AFP.

Um jornalista da AFP viu outros dois foguetes lançados contra Israel a partir da Faixa de Gaza após a ação israelense, e testemunhas observaram vários outros lançados de diferentes pontos do território de 2,3 milhões de habitantes.

O Exército israelense confirmou em um comunicado divulgado às 02h41 de sexta-feira que estava "atacando a Faixa de Gaza".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo fontes e testemunhas da segurança local, os primeiros ataques (ao menos sete) atingiram um centro de treinamento das Brigadas Al-Qassam, braço armado do movimento palestino Hamas, no campo de refugiados Al-Maghazi, no centro da Faixa de Gaza.

A Frente Popular para a Libertação da Palestina (PFLP), um grupo armado secular, reivindicou "um lançamento de foguetes (...) em resposta à agressão sionista contra a Faixa de Gaza".

Do lado israelense, sirenes de alerta soaram em Sderot, uma cidade no sul de Israel perto da Faixa de Gaza, segundo o Exército.

my-mj/roc/mas/ll/am

Tags