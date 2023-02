Irã mantém bloqueio de WhatsApp e Instagram

O Irã manterá as restrições de acesso ao Instagram e ao WhatsApp, as plataformas estrangeiras mais populares do país, bloqueadas por meses, por causa do movimento de protesto que toma o país - anunciou o presidente Ebrahim Raisi.

"Ambas as plataformas poderão operar apenas se tiverem um representante legal no país para ser responsável pelas atividades de seus usuários", disse Raisi, na televisão, na terça-feira à noite.

As autoridades impuseram restrições drásticas à Internet e às redes sociais, bloqueando, principalmente, o acesso ao Instagram e ao WhatsApp, após o início dos protestos pela morte da jovem curdo-iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, em meados de setembro, sob custódia policial.

As duas plataformas de propriedade da Meta, empresa americana de Mark Zuckerberg, "foram a causa da insegurança no país durante os recentes distúrbios", afirmou Raisi.

Mas, acrescentou, "eu disse às autoridades do país que as interrupções na Internet estavam provocando o descontentamento da nação".

Instagram e WhatsApp foram os aplicativos mais usados desde o bloqueio das plataformas YouTube, Facebook, Telegram, Twitter e Tik Tok nos últimos anos.

