Inflação na zona do euro registra queda pelo terceiro mês consecutivo, a 8,5% em janeiro

A inflação em ritmo anual da zona do euro registrou queda pelo terceiro mês consecutivo, a 8,5% em janeiro, após a desaceleração dos preços da energia, anunciou nesta quarta-feira (1º) a agência europeia de estatísticas Eurostat.

Em dezembro de 2022, a taxa de inflação foi de 9,2%, depois de registrar o recorde histórico de 10,6% em outubro.

O índice de 8,5% de janeiro ficou abaixo da expectativa dos analistas em geral, como a da consultoria Factset, que projetava uma inflação 9,0%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste cenário, a inflação parece finalmente consolidar uma tendência de retração, depois de um ano e meio de altas que provocaram vários alertas.

Como nos meses anteriores, o preço da energia foi o principal vetor da taxa de inflação, apesar de ter registrado um forte retrocesso, passando de 25,5% em dezembro a 17,2% em janeiro.

O setor de alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco registrou alta de 14,1%, superando o índice de 13,8% de dezembro de 2022.

Os bens industriais não energéticos também tiveram uma leve alta, com índice de 6,9% em janeiro, contra 6,2% no mês anterior. Os serviços recuaram de 4,4% em dezembro para 4,2% em janeiro.

De acordo com a Eurostat, o desemprego em janeiro na zona do euro permaneceu estável, com índice de 6,6%, em relação ao mês anterior.

ahg/mar/fp

Tags