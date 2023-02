Homem sem pernas morre em ação policial nos EUA

Um vídeo de policiais atirando em um homem negro que, com as duas pernas amputadas, tentava fugir dos policiais, veio à tona na Califórnia, no momento em que os Estados Unidos enfrentam novos episódios de brutalidade policial.

As imagens, filmadas por espectadores de vários ângulos, mostra Anthony Lowe, um homem negro de 36 anos, deixando sua cadeira de rodas enquanto policiais de Huntington Park apontam armas para ele.

Os agentes respondiam a um chamado para averiguar um suposto ataque com faca.

Não é possível distinguir exatamente o ocorrido nas imagens, mas aparentemente os policiais dispararam uma dezena de balas e Lowe morreu.

O vídeo vem à tona no momento em que a abordagem policial a afro-americanos está novamente sob escrutínio nos Estados Unidos após a morte de Tyre Nichols em Memphis.

Nichols, 29, também negro, morreu no dia 10 de janeiro, três dias depois que um grupo de policiais o espancou com socos, chutes e golpes de cassetete. Ele também foi alvo de spray de pimenta. Cinco policiais foram acusados de homicídio culposo pelo caso.

Policiais em Huntington Park, uma pequena cidade na área metropolitana de Los Angeles, disseram que responderam a uma chamada para averiguar um ataque com faca realizado por um homem em uma cadeira de rodas na última quinta-feira.

A versão policial afirma que os agentes encontraram o suspeito com uma faca de açougueiro de cerca de 30 centímetros e que ele desobedeceu ordens, ameaçando "atirar a faca".

Os policiais tentaram controlá-lo, sem sucesso, com armas de choque, disseram. "O suspeito continuou a ameaçar os policiais com a faca de açougueiro, o que levou aos tiros", afirmou o departamento de polícia em um comunicado.

Os vídeos mostram Lowe com algo brilhante nas mãos, mas ele não é visto avançando em direção aos policiais.

O departamento do xerife do condado de Los Angeles, que normalmente investiga tais incidentes, disse que o homem foi atingido no torso e morreu no local.

A família de Lowe afirmou ao Los Angeles Times que ele lidava com problemas mentais, mas não respondeu às alegações do suposto ataque com faca.

Mas Dorothy Lowe, sua mãe, disse à mídia na segunda-feira que queria uma resposta para a morte do filho.

"A maneira como mataram meu filho, eles mataram meu filho, sem pernas, em uma cadeira de rodas", criticou.

"Eles precisam fazer algo sobre isso porque eu quero justiça para o meu filho", concluiu.

