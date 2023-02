Fiorentina vence Torino (2-1) e avança às semifinais da Copa da Itália

A Fiorentina se juntou à Inter de Milão entre os times classificados para as semifinais da Copa da Itália ao vencer o Torino por 2 a 1 nesta quarta-feira.

O atacante sérvio Luka Jovic abriu o placar para a 'Viola' já no segundo tempo (65') e o francês Jonathan Ikone ampliou nos últimos instantes (90').

O Torino ainda diminuiu nos acréscimos, por meio do marfinense Yann Karamoh (90+3), mas não teve tempo de empatar e tentar forçar a prorrogação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fiorentina, que não disputa uma final de Copa desde 2014 e não conquista o título desde 2001, jogará as semifinais contra o vencedor da partida desta quarta-feira entre Roma e Cremonese.

A Inter de Milão, atual campeã do torneio, se classificou na terça-feira após vencer a Atalanta por 1 a 0 e vai disputar as semifinais contra o vencedor do duelo Juventus-Lazio, que será disputado na quinta-feira.

--- Resultados e programação das quartas de final da Copa da Itália (horário de Brasília):

. Terça-feira, 31 de janeiro:

(+) Inter de Milão - Atalanta 1 - 0

. Quarta-feira, 1º de fevereiro:

(+) Fiorentina - Torino 2 - 1

(17h00) AS Roma - Cremonese

. Quinta-feira, 2 de fevereiro:

(17h00) Juventus - Lazio

(+) classificados para as semifinais.

alu/cpb/mcd/dr/aam

Tags