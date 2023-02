FBI encerra busca na casa de praia de Biden sem encontrar documentos confidenciais

A polícia federal dos Estados Unidos não encontrou nenhum documento confidencial durante uma operação de busca na casa de praia de Joe Biden em Delaware, infomou nesta quarta-feira o advogado pessoal do presidente americano.

O anúncio foi feito cerca de três horas após ele informar que agentes do Departamento de Justiça fariam uma operação nesta manhã na residência de Biden em Rehoboth. "Não foi encontrado nenhum documento com a menção classificado", informou o advogado, acrescentando que os investigadores levaram, "para revisar mais a fundo, alguns documentos e notas manuscritas que parecem datar de sua época como vice-presidente" de Barack Obama (2009-2017).

No começo do dia, Bauer havia dito que a busca estava sendo feita sem "aviso público prévio" e "com pleno apoio e cooperação do presidente". "A busca de hoje é mais um passo em um processo exaustivo e oportuno do Departamento de Justiça que continuaremos apoiando e facilitando por completo", assinalou.

O presidente costuma passar os fins de semana em sua residência na cidade de Wilmington, Delaware, e, com menos frequência, em Rehoboth.

Desde novembro, uma série de documentos confidenciais, cujos números exatos e conteúdo são desconhecidos, foram encontrados tanto em um escritório que Biden ocupou entre 2017 e 2020 em um centro de estudos de Washington quanto em sua residência em Wilmington.

Segundo a Casa Branca, o problema de Biden se deve a erros acidentais ao armazenar documentos de uma década atrás. O Departamento de Justiça nomeou um promotor especial para investigar essas descobertas, que causam embaraço para o presidente democrata, uma vez que evocam, apesar de muitas diferenças, o caso dos arquivos oficiais levados para a Flórida pelo republicano Donald Trump ao deixar a Casa Branca, em 2021.

