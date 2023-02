EUA denuncia libertação no Sudão de assassino de diplomata americano

O governo dos Estados Unidos denunciou, nesta quarta-feira (1º), a libertação no Sudão de um homem condenado à morte pelo assassinato de um diplomata americano, e negou a existência de um acordo com Cartum sobre essa questão.

Em 1º de janeiro de 2008, John Granville, um diplomata de 33 anos que trabalhava para a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês), foi metralhado por jihadistas junto com seu motorista sudanês, Abdelrahman Abbas Rahama, de 40 anos.

Abdel Raouf Abou e três outros homens foram detidos e condenados à morte pelo crime. No entanto, eles conseguiram fugir e apenas Abou foi recapturado. Até ser libertado nesta quarta-feira.

Seu advogado afirmou que a libertação estaria relacionada a um acordo de 2020, no qual Cartum se comprometeu a indenizar Washington.

"Estamos profundamente preocupados pela falta de transparência do processo legal que levou à libertação do único indivíduo que ainda estava detido", ressaltou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, em um comunicado.

Além disso, o funcionário afirmou que é "incorreto" que os Estados Unidos tenham aceitado esta libertação como parte do acordo que retirou o Sudão da lista de países que apoiam o terrorismo.

Em 1993, Washington incluiu o país africano na lista depois que Cartum ofereceu asilo ao fundador da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, até 1996.

As relações bilaterais melhoraram com o governo de Abdallah Hamdok, que se dispôs a pagar indenizações aos familiares de vítimas dos atentados da Al-Qaeda contra ativos americanos, mas ele acabou sendo deposto do poder por um golpe de Estado militar em 2021.

