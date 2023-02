EUA anunciam novas sanções contra talibãs após restrições às mulheres

Washington anunciou nesta quarta-feira novas restrições de visto para os talibãs, em resposta às proibições impostas no Afeganistão em matéria de emprego e educação para as mulheres.

"Tomo medidas hoje para impor restrições adicionais de visto a certos talibãs atuais e antigos, membros de grupos de segurança não estatais e outros indivíduos considerados responsáveis ou cúmplices da repressão a mulheres e meninas no Afeganistão", disse o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.

Desde que retornaram ao poder, em agosto de 2021, os talibãs impuseram restrições severas às afegãs, afastando-as dos empregos públicos e impedindo-as de frequentar escolas, universidades e parques.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os Estados Unidos continuarão trabalhando em conjunto com os países aliados "para fazer os talibãs entenderem que suas ações terão consequências importantes e fecharão as portas para a melhora de sua relação com a comunidade internacional", ressaltou Blinken.

dax/kar/atm/ll/lb

Tags