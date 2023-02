Djokovic jogou Aberto da Austrália com ruptura muscular na coxa

O tenista sérvio Novak Djokovic, campeão no último fim de semana do Aberto da Austrália, jogou o torneio com uma ruptura muscular de três centímetros na coxa esquerda, revelou nesta quarta-feira o diretor da competição.

"Ele tinha uma ruptura de três centímetros no músculo posterior da coxa", explicou Craig Tiley, presidente da Federação Australiana de Tênis, em uma entrevista à rádio SEN.

O sérvio se queixou várias vezes durante o torneio de dores na coxa esquerda, mas não abandonou a disputa. No domingo, ele derrotou na final o grego Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas por 3 sets a 0, parciais de 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5).

Depois do título, Djokovic anunciou que tiraria alguns dias de descanso e planejava retornar ao torneio de Dubai, que vai de 27 de fevereiro a 4 de março.

