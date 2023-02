Criação de emprego sofre forte desaceleração nos EUA em janeiro

A criação de empregos desacelerou, consideravelmente, no setor privado dos Estados Unidos em janeiro, devido às condições climáticas desfavoráveis, mas o mercado de trabalho permanece sólido - revela a pesquisa mensal ADP/Stanford Lab divulgada nesta quarta-feira (1º).

No primeiro mês do ano, foram criados 106 mil postos de trabalho, ante 253 mil em dezembro, segundo dados revisados para cima.

Isso tem a ver com o "impacto das interrupções relacionadas com o clima no emprego" durante uma semana de janeiro, disse Nela Richardson, economista-chefe da ADP.

"As contratações foram mais fortes durante as outras semanas do mês, consistentes com a força que vimos no final do ano passado", acrescentou.

