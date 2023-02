Congresso elege novos líderes sob forte dispositivo de segurança

O Congresso elege, nesta quarta-feira (1º), os presidentes da Câmara e do Senado, decisivos para a governabilidade do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em cerimônias com a segurança reforçada após os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília em 8 de janeiro.

Eleito em outubro, o novo Congresso (2023-2027) está ainda mais à direita que o anterior, um desafio para o programa de reformas do presidente de esquerda.

Já é dado como certo que Arthur Lira, figura do "Centrão", ficará na presidência da Câmara.

Rodrigo Pacheco é favorito à reeleição para o Senado, mas pode esbarrar na candidatura de Rogério Marinho, do Partido Liberal (PL) do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro.

Lula está atento à realidade política: "Não mandamos no Congresso, dependemos do Congresso", disse a seus ministros no dia 6 de janeiro, lembrando que não terá "veto ideológico" ou "assunto proibido" para discutir com os líderes legislativos.

A posse dos parlamentares deve começar às 10h00 (horário de Brasília), em meio a uma forte operação de segurança em torno do Congresso, menos de um mês após o ataque em Brasília por milhares de apoiadores radicalizados de Bolsonaro.

