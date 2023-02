Comunicado do Business Wire :LRN

Com ventos contrários econômicos e geopolíticos se aproximando no mundo todo, empresas e organizações precisam prestar ainda mais atenção aos seus esforços de ética e conformidade (E&C), a fim de garantir resiliência e desempenho ideal - indica um novo relatório da LRN Corporation.

A edição de 2023 do Relatório de Eficácia do Programa de E&C da LRN é baseada em respostas de pesquisa de mais de 1.850 profissionais de ética e conformidade em empresas e organizações com pelo menos 1 mil funcionários, em 26 setores e em 10 países diferentes - tornando-a a maior e mais abrangente pesquisa de seu tipo.

De acordo com a pesquisa, 85% das pessoas entrevistadas relatam que suas culturas éticas se fortaleceram como resultado de suas experiências ao enfrentar os desafios do ano passado, com mais da metade dando notas altas a seus executivos por levarem em conta as considerações éticas na tomada de decisões de negócios. Mais amplamente, a maioria dos participantes (84%) disse que suas organizações confiam em valores, em vez de regras, para motivar seus funcionários a "fazer a coisa certa".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outras conclusões notáveis do relatório deste ano são:

-- Apenas um quarto (25%) das pessoas entrevistadas disse que planeja melhorar sua formação em controles e sanções comerciais e pouco menos da metade (45%) reforçou os controles de risco nessa área

-- A maioria dos participantes da pesquisa (60%) considerou que seu conselho de administração garante ativamente que a má conduta executiva seja abordada de forma eficaz, com três quintos relatando que sua organização tem requisitos formais para levar em consideração o comportamento ético de executivos e funcionários em avaliações de desempenho, decisões de promoção, prêmios de bonificação e contratação para funções-chave de controle

-- Mais de dois quintos (44%) das pessoas entrevistadas dizem que sua organização sancionou ou despediu um executivo sênior ou de alto desempenho por comportamento antiético no ano passado - com três quartos (76%) dos participantes afirmando que a pessoa em questão estava sujeita a uma "restituição" financeira

Nota aos editores:

Sobre a LRN

Desde 1994, a LRN trabalha para impulsionar as organizações com parceria, conhecimento e ferramentas para criar uma cultura ética. Mais de 2,5 mil empresas e dezenas de milhões de estudantes do mundo inteiro utilizam os serviços da LRN e fazem cursos de e-learning da LRN para ajudar a navegar em ambientes regulamentares complexos e promover culturas éticas, responsáveis e inclusivas. Saiba mais em LRN.com e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005498/pt/

Contato

Scott Addison [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags