Comunicado do Business Wire :Kioxia Corporation

O Kioxia Group está aumentando o uso de energia renovável a partir da instalação de sistemas de geração de energia solar em grande escala pela primeira vez em suas fábricas de Kitakami e de Yokkaichi. Montados no telhado das instalações de fabricação de memória flash, os novos sistemas de energia solar serão os maiores de seu tipo em qualquer fábrica de semicondutores no Japão.1 Com uma capacidade de geração total de cerca de 7,5 megawatts (MW), espera-se que os novos sistemas de energia solar gerem cerca de 7.600 megawatts-hora (MWh) de eletricidade anualmente para a Kioxia e reduzam as emissões de dióxido de carbono em cerca de 3.200 toneladas por ano. Com os novos sistemas de energia solar, pretende-se acelerar os esforços para enfrentar as mudanças climáticas, um dos principais objetivos da estratégia de gestão da empresa japonesa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230131006207/pt/

Kitakami Plant Fab1 rooftop (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sistema de geração de energia solar na Fab1 da fábrica de Kitakami começou a funcionar recentemente, enquanto o sistema da Fab6 da nossa fábrica de Yokkaichi estará operacional em junho deste ano.

O Kioxia Group estabeleceu a meta de obter 100% de sua energia de fontes renováveis até o ano fiscal de 2040, incluindo energia solar. A empresa vai continuar abordando as mudanças climáticas de forma proativa e visando o desenvolvimento sustentável para o benefício da sociedade.

Para mais informações sobre as iniciativas de mudança climática da Kioxia, acesse: https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

-0- *T Resumo do sistema de geração de energia solar do Kioxia Group Kitakami (Fab1) Yokkaichi (Fab6) Capacidade de geração de energia Aprox. 3.600 kW Aprox. 3.900 kW Geração de energia anual estimada Aprox. 3.500 MWh Aprox. 4.100 MWh Redução anual de CO? Aprox. 1.600 t Aprox. 1.600 t Data de início da operação 20 de janeiro de 2023 Previsto para junho de 2023 *T

Os sistemas serão operados e mantidos sob um modelo de "Power Purchase Agreement" (PPA) - ou seja, um contrato de negociação de energia em longo prazo.2

1 Com base na pesquisa da Kioxia (a partir de 1º de fevereiro de 2023) 2 As operadoras de PPA são proprietários dos equipamentos de geração de energia solar e são responsáveis pela instalação e manutenção do sistema; terceiros que disponibilizam o espaço necessário (neste caso a Kioxia) compram das operadoras a eletricidade gerada nos locais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230131006207/pt/

Contato

Kota Yamaji Relações Públicas Kioxia Holdings Corporation 81-3-6478-2319 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags