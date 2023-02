Comunicado do Business Wire :JEOL Ltd.

A JEOL Ltd. (TOKYO:6951) (presidente e CEO, Izumi Oi) anunciou o lançamento do sistema "JIB-PS500i" de FIB-SEM em 1º de fevereiro de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005847/pt/

FIB-SEM System "PS500i" (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a estrutura mais fina dos materiais avançados e a complexidade cada vez maior dos processos, as técnicas de avaliação, como a observação morfológica e a análise elementar, exigem maior resolução e precisão. Na preparação de amostras para microscópios eletrônicos de transmissão (TEM) na indústria de semicondutores, bem como nas áreas de baterias e materiais, são necessárias "maior precisão" e "amostras mais finas". Este produto é um sistema combinado do sistema FIB (Feixe de íon focalizado) que pode processar com alta precisão e o SEM (Microscópio eletrônico de varredura) de alta resolução para atender a essas necessidades.

Principais características

-- A coluna FIB permite o processamento com um feixe de íons Ga de alta corrente de até 100 nA. O processamento de alta corrente é particularmente eficaz na preparação de amostras de seção transversal para imagens e análises de grandes áreas. Além disso, a coluna FIB pode ser ajustada para uma distância de trabalho mais curta. Juntamente com uma fonte de alimentação recém-desenvolvida, provocou um desempenho de processamento muito melhorado em uma baixa tensão de aceleração.

-- Um sistema de lentes supercônicas recém-desenvolvido é incorporado à coluna SEM, melhorando consideravelmente a resolução da imagem em uma baixa tensão de aceleração. Esta excelente imagem é muito útil para verificar o status de fresagem do ponto final da amostra de lamela usando o SEM.

-- O JIB-PS500i adota uma grande câmara de amostra e uma plataforma de amostra recém-desenvolvida, aumentando a amplitude de movimento da plataforma - sendo capaz, assim, de acomodar uma amostra grande. Além disso, um detector STEM recém-desenvolvido que pode ser usado com a inclinação da plataforma em 90 graus permite uma transição perfeita da preparação de amostras TEM para a observação STEM.

-- Na GUI operacional, é empregado o "SEM center", que foi bem recebido na série JSM-IT800 de microscópios eletrônicos de varredura de alta resolução, permitindo a integração total da análise EDS.

-- Um cartucho de inclinação dupla e um suporte TEM específico permitem um alinhamento mais preciso, ao mesmo tempo em que facilitam a transferência de amostra entre TEM e FIB.

Meta de vendas50 unidades/ano

Site do produto: https://www.jeol.com/products/scientific/fib/JIB-PS500i.php

JEOL Ltd. 3-1-2, Musashino, Akishima, Tóquio, 196-8558, Japão Izumi Oi, presidente e CEO (código das ações: 6951, Mercado principal da Bolsa de Valores de Tóquio) www.jeol.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005847/pt/

Contato

JEOL Ltd. Divisão de Vendas de Instrumentos Científicos e de Medição Tel.: +81-3-6262-3567 https://www.jeol.com/contacts/products.php

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags