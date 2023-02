Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

O uso corporativo de serviços de data e analytics está crescendo fortemente no Brasil, à medida que mais empresas usam dados para melhorar suas operações e gerar novas receitas, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens? Analytics Services 2022 para o Brasil revela que vários fornecedores de serviços de analytics líderes no Brasil relataram taxas de crescimento de mais de 50% entre 2021 e 2022, indicando que o mercado de assistência especializada nessa área de tecnologia está crescendo. Grandes e pequenas empresas estão gerando volumes cada vez maiores de dados estruturados e não estruturados e buscando ajuda para coletá-los, analisá-los e monetizá-los, diz o ISG. A tendência se estende aos serviços de ciência de dados, engenharia de dados e monetização de dados, diz o relatório.

"Um olhar mais atento ao mercado brasileiro sugere que a demanda por serviços de dados e análises está longe de ser satisfeita", disse Sush Apshankar, líder de análises da ISG Americas. "O interesse no uso de dados está apoiando o surgimento de novos fornecedores e a expansão dos portfólios das empresas existentes."

Como na maioria das regiões, as empresas no Brasil - especialmente as desafiadoras do mercado intermediário - estão começando a investir em novas tecnologias, incluindo IA, machine learning e gêmeos digitais, para obter insights sobre os quais possam atuar para obter vantagem competitiva, diz o relatório.

A decepção de algumas empresas com os resultados dos projetos de análise está diminuindo à medida que os fornecedores criam serviços mais adequados às necessidades dos clientes no Brasil, diz o ISG. Alguns clientes temiam que as iniciativas de dados exigissem alto investimento, processos de governança de dados demorados e desenvolvimento lento de data lakes, tudo levando à criação de modelos estatísticos que nunca chegaram à produção.

Os fornecedores de serviços responderam oferecendo soluções produtizadas com objetivos claramente definidos, como prevenção de fraudes e prevenção de rotatividade de clientes, diz o relatório. Isso levou a uma implementação mais rápida, objetivos claramente definidos e resultados mensuráveis, resultando em empresas mais dispostas a investir em tais projetos.

Grandes empresas no Brasil com imensas quantidades de dados enfrentam desafios tecnológicos significativos para fazer o melhor uso deles, então estão recorrendo a fornecedores de serviços de engenharia de dados com recursos comprovados na curadoria de grandes conjuntos de dados para uma visão única em todos os formatos, canais e mídia, afirma ISG.

Melhor acesso e compreensão dos dados também estão levando a novas oportunidades de negócios com a ajuda de fornecedores experientes em monetização de dados, diz o relatório.

"A monetização de dados tem um vasto potencial para gerar crescimento nos negócios", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. "As empresas estão lançando empreendimentos totalmente novos com base na força recém-descoberta de seus dados."

O relatório também examina várias outras tendências em torno de serviços analíticos no Brasil, incluindo a crescente importância de ferramentas de desenvolvimento low-code/no-code e novas oportunidades surgindo em análise de vídeo.

O relatório ISG Provider Lens? Analytics Services 2022 para o Brasil avalia as capacidades de 32 fornecedores em cinco quadrantes: Data Science Services - Large Enterprises, Data Science Services - Midmarket, Data Engineering Services - Large Enterprises, Data Engineering Services - Midmarket e Data Monetization Services.

O relatório nomeia Accenture, EY, IBM, Keyrus e Logicalis como Líderes em três quadrantes cada. Nomeia Blueshift, Deal, Kumulus e Qintess como Líderes em dois quadrantes cada. Compass UOL, Dedalus, Deloitte, Stefanini e UniSoma são apontadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a BRLink é apontada como Rising Star - empresas com "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em dois quadrantes. GFT, Qintess e ST IT Cloud são nomeados como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Dedalus e na Qintess.

O relatório ISG Provider Lens? Analytics Services 2022 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens? Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de fornecedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e fornecedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

