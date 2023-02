Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), prestadora de serviços de armazenagem frigorífica e logística que mais cresce na América Latina, anuncia hoje a aquisição da Multifrigo, operadora líder em Santiago, capital do Chile e a maior cidade do país. A Emergent Cold LatAm também anuncia planos para expandir a principal instalação automatizada da Multifrigo em El Olivo para triplicar seu tamanho atual e alcançar 35.000 posições de paletes, criando capacidade e ofertas de serviços adicionais.

A Multifrigo foi fundada em 1987 pela família Lyng e posteriormente desenvolvida por Carlos e Jorge Lyng com contribuições significativas de sócios minoritários, as famílias Falcone e Pavez. Hoje, a Multifrigo opera três instalações e cerca de 25.000 posições de paletes de armazenamento. A Multifrigo conquistou reputação como uma das empresas de logística mais inovadoras do Chile. Sua nova instalação em El Olivo, localizada a 15 quilômetros do centro de Santiago, é 100 % automatizada e permite à Multifrigo oferecer soluções sob medida a seus clientes, juntamente com serviços de valor agregado como picking, cross-docking e embalagem. A segunda instalação da Companhia fica à proximidade, em Maipú, e a terceira em Casablanca, estrategicamente localizada entre Santiago e os portos de Valparaíso e San Antonio.

A Emergent Cold LatAm iniciará imediatamente uma expansão de 24.500 paletes totalmente automatizada das instalações da Multifrigo em El Olivo. Esse investimento adicionará capacidade significativa em um mercado metropolitano importante e novas ofertas de serviços valiosas para os clientes.

O Chile é um mercado importante para a Emergent Cold LatAm, pois continua sendo uma considerável fonte de alimentos para o mundo. O primeiro investimento da Companhia foi em novembro de 2021 com a aquisição da Friopacífico na Oitava Região do Biobío no Chile. Em setembro de 2022, a Emergent Cold LatAm anunciou a construção de uma nova instalação de 37 000 paletes localizada em Talcahuano, que será inaugurada em janeiro de 2024 e aumentará a capacidade neste mercado em mais de 65 %.

"A Multifrigo se encaixa perfeitamente em nossa estratégia de investimento no Chile", disse David Palfenier, presidente da Emergent Cold LatAm. "É uma líder de mercado em uma grande área metropolitana com fortes relacionamentos com os clientes. Igualmente importante é seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, que são valores fundamentais da Emergent Cold LatAm. Quero parabenizar Carlos e Jorge Lyng por seu grande sucesso. Estamos orgulhosos de adicionar a Multifrigo à nossa crescente rede na América Latina."

A 44 Capital Finanças Corporativas atuou como assessora financeira e a NLD Abogados atuou como assessora jurídica da Emergent LatAm.

Sobre a Emergent Cold LatAm:

A Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construindo a rede de cadeia de frio da mais alta qualidade para fornecer soluções logísticas a temperatura controlada de ponta a ponta para seus clientes em toda a América Latina. A empresa foi fundada para atender à necessidade do mercado por soluções modernas de cadeia de frio e à crescente demanda de clientes nacionais e globais. A Emergent Cold LatAm opera atualmente 25 instalações de armazenamento a frio, mais de 500 caminhões e quatro instalações em construção para completar um total de 10 países na América Latina.

Emergent Cold Latin America Rafael Rocha - [email protected] - +507 6747-8153 Vice-presidente comercial

