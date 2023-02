Comunicado do Business Wire :ConsenSys

Hoje, a ConsenSys, uma empresa de tecnologia de blockchain com liderança no mercado, anunciou sua mais nova iniciativa, o MetaMask Learn. O MetaMask Learn é um recurso de uso gratuito, disponível em 10 idiomas, incluindo o português, para qualquer pessoa interessada em aprender sobre a Web3. Ele oferece uma interface de simulação interativa que ajudará aqueles que são novos em autocustódia a se familiarizarem de forma segura com a MetaMask, e também orientará os usuários através dos tópicos mais comuns para ajudá-los a iniciar na Web3.

O Brasil tem agora quase 18 milhões de usuários de criptomoedas, aproximadamente 8,3% da população1. Um número que está destinado a crescer após a assinatura de um projeto de lei para a criação de uma estrutura regulatória para a realização de transações com criptomoedas peloex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro no mês passado.

Entretanto, choques sistêmicos recentes no ecossistema de criptomoedas minaram a confiança do investidor em plataformas de custódia e há ainda uma falta de compreensão de soluções alternativas. Estudos e pesquisas recentes demonstraram que a maioria dos usuários de criptomoedas não estão familiarizados com o conceito de autocustódia. A MetaMask acredita que apoiar os entusiastas da Web3 para que aprendam sobre autocustódia em uma ambiente de simulaçãoaumentará a confiança e oferecerá aos consumidores a convicção que precisam para participar do ecossistema Web3 de maneira segura e autogerenciada.

Como a líder mundial em carteiras de autocustódia de criptomoedas, a MetaMask reconhece a curva de aprendizagem acentuada quando se trata de tecnologias Web3 e quer garantir que essas barreiras sejam desconstruídas de forma simples e sustentável. O MetaMask Learn estará disponível gratuitamente a partir de hoje em learn.metamask.io.

Proporcionar materiais de aprendizagem fundamentais para adoção da Web3 é imperativo para a missão da MetaMask de democratizar o acesso à tecnologia descentralizada. O MetaMask Learn é uma ferramenta prática que permite à empresa desempenhar um papel de liderança em garantir que a próxima geração de participantes na Web3 esteja bem-informada e confortável com a navegação no espaço.

Dan Finlay, cofundador da MetaMask, disse: "Os eventos em 2022 minaram legitimamente a confiança no modelo financeiro tradicional de custódia, e mais investidores decriptomoedas procuram utilizar produtos de autocustódia. Enquanto nos esforçamos para que o produto fale por si mesmo, os usuários frequentemente ficaram desorientados ao pesquisar na Web para entender alguns tópicos de maneira mais profunda. O MetaMask Learn fornece aos usuários uma base bonita e rica em informações para que deem os próximos passos em direção ao ecossistema Web3, combinando a aprendizagem visual com testes orientados à ação".

A MetaMask acredita que o acesso às informações sobre a Web3 deverá ser o mais inclusivo possível. A plataforma estará disponível em 10 idiomas no lançamento, fornecendo educação a usuários em países do mundo inteiro, muitos dos quais têm atualmente altos níveis de inflação ou grandes populações sem banco. A plataforma estará disponível inicialmente em inglês, bahasa (Indonésia), chinês, português, tagalo (Filipinas), espanhol, russo, ucraniano, turco e vietnamita, com mais novidades por vir. O programa do MetaMask Learn orientará os usuários por meio de tópicos como: O que é Web3, O que é uma carteira de criptomoedas, A era da identidade digital, O que é uma carteira de autocustódia, NFTs e Criadores, e Finanças descentralizadas.

