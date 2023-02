Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

A Bacardi Limited, de propriedade familiar, comemora seu 161o aniversário com um presente para o planeta e sua população. A maior empresa privada de bebidas alcoólicas do mundo irá plantar uma árvore para cada funcionário para apoiar a biodiversidade, ajudar as comunidades locais e captar um total de 2,5 milhões de kg de CO2 durante o tempo de vida das árvores.

Bacardi CEO Mahesh Madhavan and Chief Supply Chain Officer Dave Ingram plant a cedar sapling in Bermuda - part of the company's initiative to plant a tree for each of its employees to celebrate 161st anniversary. (Photo: Business Wire)

Esta semana, cada pessoa da empresa irá receber uma garrafa da edição de aniversário da BACARDÍ® Carta Blanca, completa com um QR code que permite plantar sua própria árvore e acompanhar seu progresso e impacto positivo mediante uma plataforma online.

A iniciativa faz parte do esforço contínuo da Bacardi de ser a empresa internacional de destilados mais responsável do mundo. Através de seu extenso programa Ambiental, Social e de Governança (ESG), Good Spirited, a empresa realiza ações ousadas para restaurar comunidades, revitalizar ecossistemas naturais e revolucionar o modo como faz negócios.

"Como empresa familiar, fazer a coisa certa está em nosso DNA, e todos nós da Bacardi compartilhamos esta paixão por cuidar do meio ambiente", disse Mahesh Madhavan, diretor executivo da Bacardi Limited. "Ao criar nossas próprias florestas Bacardi, podemos nos orgulhar de ter nosso próprio impacto positivo e ser parte do legado de nossa empresa durante os próximos 161 anos e mais além."

As árvores serão plantadas na Índia, Nepal, Indonésia, Equador e Madagascar, com 11 espécies diferentes cuidadosamente selecionadas para maximizar os benefícios a cada localidade e comunidade.

Os locais de plantio de árvores representam áreas onde a Bacardi obtém alguns dos vegetais e ingredientes crus utilizados ao elaborar de seu portfólio de bebidas premium, que inclui rum BACARDÍ, gim BOMBAY SAPPHIRE®, vodca GREY GOOSE®, tequila PATRÓN®, vermute MARTINI® e uísque escocês DEWAR'S® Blended.

"Nós nos preocupamos profundamente com os agricultores que cultivam nossos belos ingredientes e temos muito orgulho dos profundos relacionamentos que formamos durante décadas com estas comunidades", disse Dave Ingram, diretor de cadeia de fornecimento da Bacardi Limited. "Plantar estas árvores em suas portas é outro modo de retribuir, pois investimos em seu futuro e na proteção do meio ambiente para as próximas gerações."

Para marcar o 161o aniversário, a Bacardi também irá plantará 161 coqueiros em Porto Rico, sede da maior destilaria de rum premium do mundo, onde o rum BACARDÍ é produzido. As árvores irão ajudar a regenerar e proteger uma praia localizada perto da destilaria de rum BACARDÍ, uma área que sofreu danos significativos por furacões nos últimos anos.

A iniciativa também homenageia o lendário coqueiro da empresa, 'El Coco". Plantado em frente à primeira destilaria BACARDÍ em Cuba, El Coco passou a simbolizar a força e resiliência da empresa Bacardi depois de resistir a um incêndio na destilaria, cinco terremotos e inúmeros furacões.

Nas Bermudas, sede mundial da Bacardi, a empresa irá plantar 100 mudas de cedro em uma das reservas naturais da ilha. Uma árvore altamente valorizada e simbólica nas Bermudas, o cedro sustenta a biodiversidade ao fornecer um local de nidificação crucial para aves como o nativo Bluebird.

Em 4 de fevereiro de 2023, a Bacardi comemora 161 anos desde que Don Facundo Bacardí Massó fundou a empresa em Santiago de Cuba. Propriedade familiar há mais de sete gerações, a Bacardi cresceu de uma única marca de rum a um portfólio de marcas icônicas de destilados mundiais.

Saiba mais sobre a Bacardi e seus compromissos de ESG, incluindo seu alinhamento com as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em www.bacardilimited.com/good-spirited.

Beba sempre com responsabilidade.

Notas aos editores

Esta garrafa de edição limitada de BACARDÍ Carta Blanca está disponível apenas para funcionários da Bacardi e não está à venda para consumidores.

Sobre a Bacardi

A Bacardi Limited, a maior empresa privada de destilados do mundo, produz e comercializa destilados e vinhos reconhecidos internacionalmente. O portfólio de marcas Bacardi Limited abrange mais de 200 marcas e rótulos, incluindo rum BACARDÍ®, vodca GREY GOOSE®, tequila PATRÓN®, uísque escocês DEWAR'S® Blended, gim BOMBAY SAPPHIRE®, vermute e espumantes MARTINI®, tequila de agave 100% azul CAZADORES® e outras marcas de liderança e emergentes, incluindo uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 161 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited, de propriedade familiar, emprega atualmente mais de 8.000 pessoas, opera instalações de produção em 10 países e vende suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn ou Instagram.

Consultas de mídia: Phillippa Williams, Diretor de Comunicações Corporativas na Bacardi, [email protected]

