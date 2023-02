Busto de Stalin é inaugurado na Rússia para comemorar a Batalha de Stalingrado

A cidade russa de Volgogrado, antes conhecida como Stalingrado, inaugurou nesta quarta-feira (1º) um busto de Joseph Stalin, segundo a agência de notícias Ria Novosti, às vésperas do 8º aniversário da vitória soviética sobre os nazistas nesta cidade emblemática.

Os monumentos para homenagear Stalin, que governou o país durante a vitória contra os nazistas, mas que também liderou uma repressão sangrenta, são pouco comuns na Rússia.

Esta inauguração ocorre num contexto em que as autoridades do Kremlin apresentam a ofensiva contra a Ucrânia como uma operação de "desnazificação", em sintonia com os combates da Segunda Guerra Mundial.

Imagens publicadas pela RIA Novosti mostram jovens vestidos com uniformes militares revelando bustos de Stalin e dois comandantes soviéticos, que posteriormente foram homenageados com flores vermelhas.

