Bayern e Leipzig avançam sem sustos às quartas da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique deixou para trás os últimos resultados decepcionantes no Campeonato Alemão com uma goleada por 4 a 0 sobre o Mainz nesta quarta-feira, que classificou a equipe para as quartas de final para a Copa da Alemanha.

O time bávaro se junta assim ao RB Leipzig, que mais cedo bateu o Hoffenhim por 3 a 1, e a Stuttgart e Union Berlin, que se classificaram na terça-feira.

Eric-Maxim Choupo-Moting (minuto 22) abriu o placar para o Bayern batendo de primeira após cruzamento na segunda trave de João Cancelo.

O segundo gol do gigante da Baviera chegou oito minutos depois, quando Jamal Musiala recebeu passe de Thomas Müller para invadir a área e chutar cruzado.

Aos 44, Leroy Sané fez o terceiro aproveitando uma assistência espetacular de calcanhar de Choupo-Moting e, na reta final da partida (82'), Alphonso Davies fechou a goleada.

A vitória dá confiança ao Bayern, que na Bundesliga vem de três empates seguidos em 1 a 1 nas três rodadas disputadas depois da pausa de inverno, o que reduziu a vantagem da equipe na liderança da tabela para apenas um ponto sobre o Union Berlin e dois sobre o RB Leipzig.

Este último garantiu vaga nas quartas da Copa da Alemanha batendo em casa o Hoffenhim, com gols de Emil Forsberg (minuto 8), Konrad Laimer (41') e Timo Werner (84'), enquanto os visitantes descontaram com Kasper Dolberg (76').

A partida foi disputada em um ambiente tranquilo. A torcida do Leipzig decidiu conter e limitar seus cânticos, inclusive nos gols da equipe, depois que um torcedor teve que ser reanimado na entrada do estádio antes do início do duelo e foi levado ao hospital, explicou o clube no Twitter.

O time do técnico Marco Rose teve um grande início de 2023, com um empate com o Bayern (1 a 1) e duas vitórias seguidas no Campeonato Alemão (6 a 1 sobre o Schalke e 2 a 1 sobre o Stuttgart).

Somando todas as competições, o Leipzig está há 17 partidas sem perder e, no dia 22 de fevereiro, fará o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Manchester City.

--- Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Alemanha (horário de Brasília):

. Terça-feira, 31 de janeiro

Paderborn (D2) - (+) Stuttgart 1 - 2

(+) Union Berlin - Wolfsburg 2 - 1

. Quarta-feira, 1º de fevereiro

(+) RB Leipzig - Hoffenheim 3 - 1

Mainz - (+) Bayern de Munique 0 - 4

. Terça-feira, 7 de fevereiro

(14h00) Sandhausen (D2)- Freiburg

(16h45) Eintracht Frankfurt - Darmstadt (D2)

. Quarta-feira, 8 de fevereiro

(14h00) Nuremberg (D2) - Fortuna Düsseldorf (D2)

(16h45) Bochum - Borussia Dortmund

(+) classificados para as quartas de final.

