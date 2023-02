Ataques jihadistas deixam 11 soldados mortos na Síria

Pelo menos 11 soldados sírios morreram nesta quarta-feira (1º) em dois ataques do grupo jihadista Tahrir al-Sham (HTS), antigo braço sírio da rede Al-Qaeda, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"O HTS disparou projéteis e foguetes contra uma base militar síria, matando oito soldados perto de Kafr Rumah, na província de Idlib", informou a ONG, com sede no Reino Unido.

Pouco depois, três soldados "foram mortos por disparos de franco-atiradores" do grupo liderado por ex-integrantes da rede islamita Al-Qaeda na Síria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A imprensa oficial da Síria não reportou imediatamente os ataques.

Cerca de metade da província de Idlib é controlada pelo HTS e outras facções rebeldes, assim como áreas fronteiriças com as província de Hama, Aleppo e Latakia.

Aproximadamente três milhões de pessoas vivem na região e metade é de deslocados.

Desde o final de 2022, o HTS "intensificou seus bombardeios" contra posições do regime do presidente Bashar Al-Assad em Idlib, após a aproximação do governo sírio com a Turquia, disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

A Turquia apoia os rebeldes sírios, mas retomou o diálogo com seu vizinho do sul após uma pausa de mais de uma década depois do início da guerra em 2011.

Em dezembro, os ministros da Defesa dos dois países e da Rússia se reuniram em Moscou pela primeira vez desde 2011.

A Turquia lançou três ofensivas contra as forças curdas no norte da Síria desde 2016, o que lhe permitiu controlar uma faixa de fronteira do lado sírio, uma "ocupação" denunciada por Damasco.

Em meados de janeiro, Al-Assad considerou que os encontros com a Turquia deveriam alcançar "o fim da ocupação turca" na Síria.

Cerca de metade da província de Idlib é controlada pelo HTS e por outras facções rebeldes, além de áreas de fronteira com as províncias de Hama, Aleppo, Latakia.

Apesar dos confrontos esporádicos, um cessar-fogo mediado por Moscou, aliado de Damasco, e Ancara, é amplamente respeitado na região desde março de 2020.

A guerra na Síria já matou quase meio milhão de pessoas desde 2011.

bur-jos/tp/sag/mb/yr/tt/aa/mvv

Tags