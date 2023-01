Tribunal tailandês reduz multa por evasão fiscal da Philip Morris

Um tribunal de apelações tailandês ordenou nesta terça-feira (31) reduzir a multa, inicialmente de US$ 4 milhões, para a gigante do tabaco Philip Morris, que foi penalizada por sonegação de impostos em suas importações de cigarros da Indonésia para a Tailândia.

Em março de 2020, um tribunal havia condenado uma unidade local da empresa, proprietária das marcas Marlboro e L&M.

No veredicto do recurso, os juízes determinaram a redução da multa, cujo novo valor deve ser recalculado pelas autoridades aduaneiras, segundo um representante do tribunal de Bangcoc.

O caso, que começou em 2017, centra-se em acusações contra o grupo por ter declarado valores menores nas importações de cigarros da Indonésia entre 2002 e 2003.

O diretor da subsidiária tailandesa da Philip Morris, Gerald Margolis, celebrou a redução da multa, mas insistiu que a empresa mantém "a posição": Não fizemos nada de errado".

A Philip Morris já havia sido condenada em apelação em junho por eventos semelhantes. Teve que pagar uma multa de cerca de US$ 3,6 milhões por não declarar uma parte dos cigarros importados das Filipinas para a Tailândia entre 2003 e 2006.

