Tottenham contrata lateral-direito espanhol Pedro Porro do Sporting

O Tottenham anunciou a contratação, por empréstimo, do espanhol Pedro Porro, ao Sporting de Lisboa, nesta terça-feira minutos antes do encerramento do mercado de janeiro (23h00, horário da capital portuguesa).

O lateral-direito, de 23 anos, chega emprestado à equipe comandada pelo técnico italiano Antonio Conte para cobrir a saída de Matt Doherty (de 31 anos), que se transferiu a custo zero para o Atlético de Madrid.

Após a transferência de Porro, o time da capital inglesa poderá adquirir os direitos do jogador em troca de 45 milhões de euros (29 milhões de dólares).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

jw/mcd/aam

Tags