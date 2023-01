Sobe para 51 número de mortos em naufrágio no Paquistão

O número de mortos, a maioria crianças, no naufrágio em uma represa no Paquistão no domingo (29) subiu para 51 - informou a polícia nesta terça-feira (31).

As equipes de resgate passaram três dias trabalhando nas águas geladas de uma represa para recuperar os corpos de 49 alunos da escola corânica (madrassa), com idades entre sete e 14 anos, além de um professor e um capitão.

"Hoje [terça-feira] os mergulhadores conseguiram mergulhar fundo para recuperar os corpos restantes", disse Khateer Ahmad, oficial do serviço Resgate 1122.

"Mais de 25 mergulhadores participaram da missão de resgate, incluindo mergulhadores do Exército", explicou.

O acidente ocorreu na barragem de Tanda, perto de Kohat, na província de Khyber Pakhtunkhwa.

"A embarcação estava sobrecarregada. Sua capacidade era de entre 20 e 25 pessoas", afirmou o porta-voz da polícia local, Fazal Naeem, que divulgou o novo balanço.

