Sabitzer, do Bayern, chega ao Manchester United por empréstimo após lesão de Eriksen

O Manchester United anunciou na madrugada desta quarta-feira a contratação do meio-campista austríaco Marcel Sabitzer, do Bayern de Munique, por empréstimo.

O time do norte da Inglaterra se viu obrigado a correr na terça-feira para finalizar a transferência do meia austríaco após a lesão no tornozelo do dinamarquês Christian Eriksen, que ficará fora dos gramados até maio.

O time do técnico Erik ten Hag garantiu a contratação do atacante holandês Wout Weghorst também em janeiro.

Sabitzer, de 28 anos, foi capitão do alemão RB Leipzig e disputou 68 partidas pela seleção austríaca.

"Às vezes na vida você tem que tomar grandes decisões rapidamente", disse Sabitzer, que jogará pelo clube de Old Trafford pelo restante da temporada.

O Manchester United é atualmente o quarto colocado na Premier League e favorito a chegar à final da Copa da Liga.

