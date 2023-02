PSG empresta Keylor Navas ao Nottingham Forest

O goleiro costarriquenho Keylor Navas foi emprestado pelo Paris Saint-Germain ao inglês Nottingham Forest até o final desta temporada, anunciou o clube da Premier League nesta terça-feira.

Depois de jogar pelo Real Madrid durante cinco temporadas, com quem conquistou sobretudo a Liga dos Campeões, Navas (de 36 anos e 110 jogos pela seleção de seu país) chegou ao PSG em setembro de 2019.

Com o clube da capital, conquistou dois campeonatos franceses e foi eleito o melhor goleiro da temporada 2020-2021, mas no final dessa temporada, o PSG contratou o italiano Gianluigi Donnarumma, que nesta temporada assumiu a posição de titular absoluto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele jogou pela seleção da Costa Rica na última Copa do Mundo no Catar, onde a seleção centro-americana foi eliminada na primeira fase.

É a terceira contratação nesta janela do mercado para o Forest, que ocupa atualmente o 13º lugar da Premier League, depois do meia Jonjo Shelvey, do Newcastle, e Felipe, o zagueiro brasileiro que até agora jogava no Atlético de Madrid.

hap/mcd/aam

Tags