Premiê da Ucrânia anuncia cúpula com a UE em Kiev na sexta-feira

A Ucrânia e a União Europeia (UE) realizarão uma reunião de alto nível na sexta-feira (3) em Kiev, capital do país do leste europeu que resiste a uma invasão russa há quase um ano, disse o chefe do governo ucraniano nesta terça-feira (31).

"A cúpula Ucrânia-UE acontecerá em Kiev em 3 de fevereiro", disse o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, afirmando que se trata de um evento "extremamente importante" na tentativa de seu país de aderir à UE.

